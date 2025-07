Tutti in pantaloncini e maglietta: stasera c'è la "Giovinazzo Sport Night"

Dopo il successo dello scorso anno, le caratteristiche strade del centro storico, la nostra Piazza Vittorio Emanuele II e il bellissimo lungomare si popoleranno di famiglie, bambini, amatori e sportivi per dare vita ad un nuovo appuntamento con laevento nato nel 2023 e ormai divenuto tappa fissa dell'estate giovinazzese. Si parte alle 19.00 con raduno in piazza.La manifestazione è organizzata dalla nuova associazionecon il prezioso supporto e la collaborazione della Netium Giovinazzo, realtà importante in tutto il Nord Barese e punto di riferimento per diverse discipline sportivedihanno presentato il 3 luglio scorso in Sala San Felice questa edizione, interamente dedicata ai più piccoli ed alle famiglie ed a chi ama passeggiare in un clima di festa e divertimento.Due i percorsi previsti: uno per gli appassionati corridori e l'altro per le famiglie, con tante occasioni per permettere ai più piccoli di cimentarsi con le diverse attività sportive e ludiche.In piazza Vittorio Emanuele II, come già accaduto lo scorso anno, saranno allestiti campi delle più svariate discipline che caratterizzano fortemente il territorio. Un abbraccio simbolico di chi si impegna quotidianamente per far crescere i più piccoli in modo sano, imparando a stare insieme.Il tutto sarà accompagnato da buona musica e sarà, inoltre, come obiettivo più importante e principale, un'occasione per aiutare chi ne ha più bisogno con iniziative benefiche di donazione di parte del ricavato delle iscrizioni allaAnche quest'anno infatti Telethon e Famiglie SMA saranno patrocinanti della manifestazione, così come l'amministrazione comunale, che ha inserito l'evento nel vasto cartellone "Giovinazzo Estate 2025".