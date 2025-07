Tutte le emozioni della Giovinazzo Sport Night - FOTO

14 foto Giovinazzo Sport Night 2025 Gianluca Battista

Nuovo successo per la, la rassegna dedicata principalmente alle famiglie, andata in scena sabato 12 luglio tra piazza Vittorio Emanuele II ed i lungomari.Una kermesse non competitiva organizzata dalguidata da, capace di incanalare in un unico sforzo tematiche importanti come la buona pratica sportiva, la condivisione delle regole, l'inclusione sociale e l'amore per l'ambiente urbano.Decine le famiglie giovinazzesi e provenienti dai comuni limitrofi che hanno indossato la maglia celebrativa giallo "fluo" che ha caratterizzato questa terza edizione.Laè stato solo il primo assaggio di una lunga serata iniziata alle 19.00 e completatasi intorno alle 23.00. Un messaggio chiaro arriva da Agorà e dalla: nessuno si deve sentire escluso dall'attività sportiva, che unisce e non divide, che resta uno dei migliori modi per comunicare all'esterno valori quali l'esaltazione dei diritti umani, l'amore per il Creato e la gioia dello stare insieme senza conflitti.E l'esempio è arrivato chiaro dai più piccoli e dalle associazioni locali: che si trattasse di tennistavolo, basket, pattinaggio, tennis o calcio a 5 l'unica cosa che conta è vivere lo sport come una famiglia allargata.Alcuni nostri scatti raccontano la bellezza della rassegna curata da Agorà. Una rassegna - come ha giustamente ricordato l'assessora allo Sport del Comune di Giovinazzo,- che va incoraggiata e sostenuta negli anni a venire.