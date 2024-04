La Giovinazzo Sport Night spostata al 13 luglio

La, organizzata dalcambia data.Per ragioni di organizzazione cittadina, l'appuntamento con bambini, famiglie e appassionati di sport si terrà sabato 13 luglio, invece che il 22 giugno, come annunciato in precedenza.«Il Comitato - spiegano dal gruppo guidato dal presidente Francesco Cassano -, sin dall'inizio del suo operato, si è sempre posto in un'ottica di reciproca collaborazione con le diverse associazioni della nostra amata Giovinazzo e con l'Amministrazione.Questo consentirà a tutti i compaesani di poter aderire alle diverse iniziative che, dunque, si svolgeranno tutte nel migliore dei modi e con l'organizzazione più accurata possibile. Siamo lieti che il programma dell'estate sia sempre ricco di eventi e novità e forniamo il nostro contributo. Siamo lieti che il programma dell'estate sia sempre ricco di eventi e novità e forniamo il nostro contributo.Vi aspettiamo, numerosi ed entusiasti, il 13 luglio! Non mancate!».