Il 22 giugno torna la "Giovinazzo Sport Night"

Anche quest'anno, dopo il grande successo della precedente edizione, ilinvita la popolazione, cittadina e non, allaLa serata dello sport 2024 avrà luogoa partire dalle ore 19:00, in Piazza Vittorio Emanuele II.Il denso e coinvolgente programma prevedrà, come ormai consuetudine, la possibilità, per grandi e piccini, di cimentarsi in diverse discipline sportive gratuitamente, attraverso esibizioni, mini match e test, grazie alla collaborazione e al supporto fornito dalle Associazioni sportive del territorio e alla Consulta dello Sport.Un occhio di riguardo sarà dedicato allo sport per i diversamente abili, grazie al patrocinio del Comune di Giovinazzo e dell'Assessorato allo sport e di due associazioni di livello Nazionale con cui il Comitato è in stretto contatto.Il culmine dell'evento lo si avrà con la, il percorso più lungo per i più atletici, con corsa sulla meravigliosa marina giovinazzese, e con la più breve Family Run. Quest'ultima includerà il caratteristico "passaggio" all'interno della Concattedrale SS Maria Assunta, nel meraviglioso centro storico.