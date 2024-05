Fondazione Telethon e l'Associazione Famiglie SMA alla “Giovinazzo Sport Night”

Come anticipato nei giorni scorsi, il 13 luglio prossimo si terrà la seconda edizione della "Giovinazzo Sport Night", organizzata dal Comitato Feste Patronali Giovinazzo.L'evento si arricchisce, quest'anno, di due preziosissime collaborazioni, di cui c'è da essere fieri. Il Comitato, nella serata dedicata ai bambini, alle famiglie e allo sport, in questa edizione, si fregerà, infatti, del patrocinio e del supporto di due grandi realtà del sociale, qualiLa celebre Fondazione Telethon, creata nel 1990 da Susanna Agnelli, è un'organizzazione senza scopo di lucro italiana, con il compito di gestire e promuovere le iniziative di raccolta fondi destinati ad attività di ricerca medica e scientifica.L'Associazione, invece, nasce a Roma nel 2001 come ONLUS, dalla tenacia di un gruppo di genitori di bambini affetti da Atrofia Muscolare Spinale e cresce sino a diventare un punto di riferimento per medici e ricercatori scientifici e per tutte le famiglie di bambini e adulti con SMA.«Il Comitato - si legge in una nota -, da sempre attento ai più fragili e che ha fatto della piena inclusività e trasversalità i suoi cavalli di battaglia sin dall'inizio, è, pertanto, onorato della collaborazione ricevuta da parte di queste due splendide realtà, di cui condivide e supporta le missioni ed entusiasta di poter lavorare con loro, in occasione di un evento così importante e così festoso, all'insegna dello sport e dell'abbattimento di ogni barriera.Il Comitato - è la sottolineatura - esorta e si augura una forte partecipazione da parte dei concittadini e dei fedeli e si impegnerà a sostenere le cause di Telethon e associazioni che si occupano di malattie neuromuscolari, donando loro parte del ricavato della serata.Da ultimo, ma non per importanza, il Comitato ha il grande piacere di evidenziare la fondamentale collaborazione e partecipazione di tutte le associazioni sportive giovinazzesi, rappresentate e guidate dalla Consulta dello Sport e l'Assessorato allo Sport del Comune di Giovinazzo, che vanno sentitamente ringraziate per la grande disponibilità: senza di loro non sarebbe stato possibile organizzare l'evento!»