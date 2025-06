Torna la Giovinazzo Sport Night

Il prossimo 12 luglio ritorna laa Giovinazzo.Anche quest'anno, dopo il successo dello scorso anno, le caratteristiche strade del centro storico, la nostra Piazza Vittorio Emanuele II e il bellissimo lungomare si popoleranno di famiglie, bambini, amatori e sportivi per dare vita ad un appuntamento, la, evento nato nel 2023 e ormai divenuto tappa fissa dell'estate giovinazzese.La manifestazione è organizzata dalla nuova associazionecon il prezioso supporto e la collaborazione della Netium Giovinazzo, realtà importante in tutto il Nord Barese e punto di riferimento per diverse discipline sportivee il tutto il team sono all'opera per rendere memorabile anche questa edizione, con un percorso amatoriale, dedicato a chi ama passeggiare in un clima di festa e divertimento, uno per gli appassionati corridori e tante occasioni per permettere ai più piccoli di cimentarsi con le diverse attività sportive e ludiche e tanto altro.Il tutto sarà accompagnato da buona musica e sarà, inoltre, come obiettivo più importante e principale , un'occasione per aiutare chi ne ha più bisogno con iniziative benefiche di donazione di parte del ricavato delle iscrizioni alla Family Run. Anche quest'anno infatti Telethon e Famiglie SMA saranno patrocinanti della manifestazione, così come l'amministrazione Comunale Giovinazzese. A breve partiranno le iscrizioni.La conferenza stampa di presentazione si terrà il 3 luglio in Sala San Felice, alle ore 19.00. Tutte le info sul sito e sulle pagine social dell'associazione Agorà Benefit APS.