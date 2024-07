Grande festa per la Giovinazzo Sport Night - FOTO

20 foto Giovinazzo Sport Night 2024

Si è tenuta ieri sera, 13 luglio, lala rassegna destinata alla promozione delle varie discipline sportive organizzata dal Comitato Feste Patronali presieduto da Francesco Cassano. Una grande festa per ogni età.Due i percorsi suggestivi, uno di 2,5 e l'altro di 5km, tra centro storico, lungomare e piazza Vittorio Emanuele II, centro nevralgico nel quale diverse associazioni sportive hanno lasciato la scena a giovani e giovanissimi con dimostrazioni, partitelle ed esercizi. Molto importante lo spazio per la solidarietà ed il sostegno a Telethon e il tributo a persone disabili che hanno onorato la rassegna. La premiazione, alla presenza delle assessore Vincenza Serrone e Cristina Piscitelli, è stata scandita dalle voci di Vito Renna, proprietario del circolo tennis che ha fatto la storia di questo sport a Giovinazzo, e di Marilena Farinola, giornalista di Tele Dehon. Ad allietare la serata, anche le note della Bassa Musica "Città di Giovinazzo".Lo stand dell'associazione ambientalista 2hands ha invece raccontato ai giovani e meno giovani l'importanza del rispetto per l'ambiente e del riuso del materiali, con piccoli laboratori per bambine e bambini.Noi vi raccontiamo questa serata attraverso i nostri scatti, un puzzle di sorrisi e momenti di aggregazione.