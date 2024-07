2hands in piazza per la Giovinazzo Sport Night

Sabato 13 luglio a partire dalle 18:30, si terrà in Piazza Vittorio Emanuele II larassegna non competitiva (due i percorsi da 2,5 e 5 km) dai fini benefici organizzata dalguidato da Francesco Cassano ed inserita nel programma di festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano.Tra i partner del Comitato ci sarà l'associazione ambientalistache nell'occasione presenterà - si legge in una nota - «diverse attività per tutti, in particolare per i più piccoli all'insegna del divertimento e della sensibilizzazione verso l'ambiente e l'importanza dello sport. La Giovinazzo Night Run organizzata dal Comitato Feste Patronale di Giovinazzo vede la nostra collaborazione tramite la proposta di giochi e attività per i più piccoli promettendo una serata di intrattenimento, sport e divertimento. Il programma della serata prevede diverse attività tra mostra e giochi di sensibilizzazione per i più piccoli a partire dalle 18:30.Le attività che proporremo sono le seguenti:•⁠: Mostra itinerante di foto scattate dalla nostra community nazionale durante i cleanup;•⁠ ⁠: Gioco a quiz sull'agenda 2030 per bambini, dove i nostri piccoli partecipanti riceveranno premi e gadget in ricordo dell'evento.•⁠ ⁠: Gioco di sensibilizzazione per esercitarsi con la raccolta differenziata;: Raccolta di occhiali da vista o da sole usati e inutilizzati per donarli ai più bisognosi in collaborazione con Optofanelli».Tutti gli interessati a partecipare alla rassegna non competitiva possono iscriversi anche al link https://bit.ly/eventicomitato Sarà, come già accaduto lo scorso anno, una grande festa dello sport cittadino in cui si mescoleranno solidarietà (c'è la partnership con Telethon) e grande divertimento.