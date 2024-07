Solidarietà, torna la grande festa della Giovinazzo Sport Night

La Giovinazzo Sport Night 2024, organizzata dal Comitato Feste Patronali Giovinazzo, tornerà per il secondo anno consecutivo nel mese di luglio, ricco antipasto agli eventi correlati ai festeggiamenti per Maria SS di Corsignano.Per ragioni di organizzazione cittadina, l'appuntamento con bambini, famiglie e appassionati di sport si terrà sabato 13 luglio, invece che il 22 giugno, come annunciato in precedenza e sono già oltre 200 gli iscritti ad una rassegna non competitiva che intende anche sostenere la ricerca sulle malattie rare al fianco di Telethon. Si inizia alle ore 19.00 in piazza Vittorio Emanuele II e saranno coinvolti anche Lungomare di Ponente e centro storico, proprio sul calar del sole, uno spettacolo da condividere con i propri cari. Intanto il Comitato Feste presieduto da Francesco Cassano sta per rivelare in queste ore alcune sorprese per i partecipanti, una delle quali sarà la maglietta ed edizione limitata.È possibile iscriversi alla Giovinazzo Sport Night 2024 nei seguenti modi:- online cliccando sul link https://bit.ly/eventicomitato - ⁠presso il Comitato Feste Patronali in Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, ai piedi di Palazzo di Città.Sarà festa a Giovinazzo, ma sarà anche un'occasione importante per parlare di tematiche socialmente rilevanti quali la ricerca scientifica.