Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium fa due su due

Vincere aiuta a vincere. Il motto, troppo spesso ripetuto nell'esasperatissimo mondo del calcio, sembra però attagliarsi bene alla situazione attuale della, matricola terribile del campionato di D2 di tennistavolo.I giovinazzesi hanno sconfitto sabato scorso, 11 ottobre, anche l'ASD Tennistavolo L'Azzurro Molfetta, superata per 5-2 a domicilio. Igor Bassi, allenatore e giocatore, Michele Bitetto, Michelangelo Martino, Massimiliano Servillo e Claudio Colaluce hanno dimostrato anche nella seconda giornata di campionato di essere all'altezza della situazione, regalando altri 2 punti alla squadra del presidenteLaè così in testa al raggruppamento pugliese insieme al Gruppo Sportivo AGF Energy Corato ed all'ASD Tennistavolo Seven Club Bitonto Green con 4 punti in due gare ed ha come obiettivo una stagione in cui essere mina vagante, avversario imprevedibile da affrontare per tutti.Già questa è una piccola impresa sportiva. Chi ci avrebbe scommesso alcuni mesi fa, al di fuori dello stesso sodalizio, alzi la mano.