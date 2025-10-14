Polisportiva Juvenatium
Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium fa due su due

Battuta nel secondo turno di D2 anche l'ASD Tennistavolo L'Azzurro Molfetta

Giovinazzo - martedì 14 ottobre 2025
Vincere aiuta a vincere. Il motto, troppo spesso ripetuto nell'esasperatissimo mondo del calcio, sembra però attagliarsi bene alla situazione attuale della Polisportiva Juvenatium, matricola terribile del campionato di D2 di tennistavolo.

I giovinazzesi hanno sconfitto sabato scorso, 11 ottobre, anche l'ASD Tennistavolo L'Azzurro Molfetta, superata per 5-2 a domicilio. Igor Bassi, allenatore e giocatore, Michele Bitetto, Michelangelo Martino, Massimiliano Servillo e Claudio Colaluce hanno dimostrato anche nella seconda giornata di campionato di essere all'altezza della situazione, regalando altri 2 punti alla squadra del presidente Gaetano Dagostino.
La Polisportiva Juvenatium è così in testa al raggruppamento pugliese insieme al Gruppo Sportivo AGF Energy Corato ed all'ASD Tennistavolo Seven Club Bitonto Green con 4 punti in due gare ed ha come obiettivo una stagione in cui essere mina vagante, avversario imprevedibile da affrontare per tutti.
Già questa è una piccola impresa sportiva. Chi ci avrebbe scommesso alcuni mesi fa, al di fuori dello stesso sodalizio, alzi la mano.
