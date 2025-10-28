Tennisitavolo, la Polisportiva Juvenatium fa tre su tre

Lanon si ferma più e fa tre su tre. Terza vittoria in altrettante partite disputate dal sodalizio del presidente Gaetano Dagostino nel campionato di serie D2 di tennistavolo. Piegato con un netto 6-1 anche il Circolo Tennistavolo Molfetta C. Una partita mai stata in discussione grazie alle eccellenti prestazioni di capitanIn classifica generale, dopo tre turni, laè prima con 6 punti (811 scambi vinti, 699 persi) a pari merito con il Gruppo Sportivo Tennistavolo AGF Energy Corato, che nell'ultima giornata ha piagato con lo stesso punteggio di 6-1 il Seven Club Bitonto Green, prossimo avversario dei giovinazzesi sabato 15 novembre, alle ore 17.00, nella palestra della scuola "Papa Giovanni XXIII".Un lavoro eccellente, quello dello staff tecnico e della società di casa nostra, che continua a sognare, pur essendo una matricola assoluta, al suo primo campionato di serie D2.