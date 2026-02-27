D2 tennistavolo, brilla ancora la Polisportiva Juvenatium

Nel fine settimana scorso ancora una grande prestazione dellanel campionato di D2 di tennistavolo. La matricola terribile del ping pong pugliese ha battuto a domiciliocol punteggio di 2-5.Il lavoro di capitan Igor Bassi, di Gaetano Marano, di Michele Cormio e di Michelangelo Martino si vede eccome e sta portando a frutti insperati alla vigilia di questa stagione. Grande la soddisfazione del presidente, che ha creduto in questo progetto che non ha mai smesso di guardare allo sport come mezzo per fare comunità ed aggregare.Lasi è portata così a 18 punti ed ha consolidato il secondo posto in solitaria, alle spalle del Gruppo Sportivo AGF Energy Corato, la corazzata da 11 vittorie in altrettanti match, lanciato a quota 22 punti. Fondamentale per i giovinazzesi restare vicini ai coratini, sperando in un passo falso e magari vincendo lo scontro diretto. La promozione non era in cantiere, non era affatto uno degli obiettivi di inizio stagione, ma se è vero che l'appetito vien mangiando...