Polisportiva Juvenatium - doppio
D2 tennistavolo, brilla ancora la Polisportiva Juvenatium

La matricola terribile conferma la seconda posizione in classifica

Giovinazzo - venerdì 27 febbraio 2026
Nel fine settimana scorso ancora una grande prestazione della Polisportiva Juvenatium nel campionato di D2 di tennistavolo. La matricola terribile del ping pong pugliese ha battuto a domicilio l'ASD Seven Club Bitonto Green col punteggio di 2-5.

Il lavoro di capitan Igor Bassi, di Gaetano Marano, di Michele Cormio e di Michelangelo Martino si vede eccome e sta portando a frutti insperati alla vigilia di questa stagione. Grande la soddisfazione del presidente Gaetano Dagostino, che ha creduto in questo progetto che non ha mai smesso di guardare allo sport come mezzo per fare comunità ed aggregare.

La Polisportiva Juvenatium si è portata così a 18 punti ed ha consolidato il secondo posto in solitaria, alle spalle del Gruppo Sportivo AGF Energy Corato, la corazzata da 11 vittorie in altrettanti match, lanciato a quota 22 punti. Fondamentale per i giovinazzesi restare vicini ai coratini, sperando in un passo falso e magari vincendo lo scontro diretto. La promozione non era in cantiere, non era affatto uno degli obiettivi di inizio stagione, ma se è vero che l'appetito vien mangiando...
