Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium espugna Molfetta

Lanon si ferma più. Nel girone C del campionato di D2, i portacolori giovinazzesi hanno vinto il derby contro l'ASD Circolo Tennistavolo Molfetta, società con cui c'è anche un'amicizia.Ilha rimarcato una superiorità netta da parte di capitan. Tranne in due partite, finite 1-3, tutte le altre hanno visto prevalere la Polisportiva Juvenatium per 0-3.I portacolori giovinazzesi sono al momento secondi in classifica con 16 punti, a quattro lunghezze dalla capolista G.S. Energy Corato. Domenica 22 febbraio, alle ore 10.00, il sodalizio del presidente Gaetano Dagostino sarà impegnato nuovamente in trasferta, in casa dell'terza in classifica a quota 14 punti. Inutile sottolineare che si tratta di una sfida forse decisiva per l'alta classifica del girone.