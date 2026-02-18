Altri sport
Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium espugna Molfetta
I giovinazzesi ora sono secondi in solitaria nel campionato di D2
Giovinazzo - mercoledì 18 febbraio 2026
La Polisportiva Juvenatium non si ferma più. Nel girone C del campionato di D2, i portacolori giovinazzesi hanno vinto il derby contro l'ASD Circolo Tennistavolo Molfetta, società con cui c'è anche un'amicizia.
Il punteggio di 0-7 ha rimarcato una superiorità netta da parte di capitan Igor Bassi, di Michele Bitetto, Michelangelo Martino e Michele Cormio. Tranne in due partite, finite 1-3, tutte le altre hanno visto prevalere la Polisportiva Juvenatium per 0-3.
I portacolori giovinazzesi sono al momento secondi in classifica con 16 punti, a quattro lunghezze dalla capolista G.S. Energy Corato. Domenica 22 febbraio, alle ore 10.00, il sodalizio del presidente Gaetano Dagostino sarà impegnato nuovamente in trasferta, in casa dell'ASD TT Seven Club Bitonto Green, terza in classifica a quota 14 punti. Inutile sottolineare che si tratta di una sfida forse decisiva per l'alta classifica del girone.
