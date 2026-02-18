Tennsitavolo: Polisportiva Juvenatium a Molfetta. <span>Foto Polisportiva Juvenatium </span>
Tennsitavolo: Polisportiva Juvenatium a Molfetta. Foto Polisportiva Juvenatium
Altri sport

Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium espugna Molfetta

I giovinazzesi ora sono secondi in solitaria nel campionato di D2

Giovinazzo - mercoledì 18 febbraio 2026
La Polisportiva Juvenatium non si ferma più. Nel girone C del campionato di D2, i portacolori giovinazzesi hanno vinto il derby contro l'ASD Circolo Tennistavolo Molfetta, società con cui c'è anche un'amicizia.

Il punteggio di 0-7 ha rimarcato una superiorità netta da parte di capitan Igor Bassi, di Michele Bitetto, Michelangelo Martino e Michele Cormio. Tranne in due partite, finite 1-3, tutte le altre hanno visto prevalere la Polisportiva Juvenatium per 0-3.

I portacolori giovinazzesi sono al momento secondi in classifica con 16 punti, a quattro lunghezze dalla capolista G.S. Energy Corato. Domenica 22 febbraio, alle ore 10.00, il sodalizio del presidente Gaetano Dagostino sarà impegnato nuovamente in trasferta, in casa dell'ASD TT Seven Club Bitonto Green, terza in classifica a quota 14 punti. Inutile sottolineare che si tratta di una sfida forse decisiva per l'alta classifica del girone.
  • Polisportiva Juvenatium
Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio
17 febbraio 2026 Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio
Beato Nicola Paglia, ieri sera la santa messa e la processione a Giovinazzo - FOTO
17 febbraio 2026 Beato Nicola Paglia, ieri sera la santa messa e la processione a Giovinazzo - FOTO
Altri contenuti a tema
Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium consolida il secondo posto in classifica Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium consolida il secondo posto in classifica Battuto 6-1 l'Azzurro Molfetta
Tennisitavolo, la Polisportiva Juvenatium fa tre su tre Tennisitavolo, la Polisportiva Juvenatium fa tre su tre Giovinazzesi scatenati, piegato anche il Molfetta
Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium fa due su due Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium fa due su due Battuta nel secondo turno di D2 anche l'ASD Tennistavolo L'Azzurro Molfetta
Non solo Tennistavolo, a Giovinazzo arriva il pickleball Non solo Tennistavolo, a Giovinazzo arriva il pickleball Open day per la Polisportiva Juvenatium
D2 Tennistavolo, buona la prima per la Polisportiva Juvenatium D2 Tennistavolo, buona la prima per la Polisportiva Juvenatium Esordio vincente per il gruppo del presidente Gaetano Dagostino
Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium pronta al campionato di D2 Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium pronta al campionato di D2 Appuntamento nella palestra di via Papa Giovanni XXIII per l'esordio stagionale
Bocce che passione per gli utenti della Cooperativa Anthropos Bocce che passione per gli utenti della Cooperativa Anthropos Quattro giorni di sport e socialità grazie all'iniziativa della Polisportiva Juvenatium
Polisportiva Juvenatium organizza il secondo Torneo di Bocce "Città di Giovinazzo" Polisportiva Juvenatium organizza il secondo Torneo di Bocce "Città di Giovinazzo" Appuntamento il 29 e 30 agosto
Allerta meteo per vento forte sulla costa di Giovinazzo
17 febbraio 2026 Allerta meteo per vento forte sulla costa di Giovinazzo
Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale
17 febbraio 2026 Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale
Rinviato al 22 febbraio il "Funerale del Carnevale "
17 febbraio 2026 Rinviato al 22 febbraio il "Funerale del Carnevale"
Martedì grasso, a Giovinazzo si conclude col "Funerale del Carnevale "
17 febbraio 2026 Martedì grasso, a Giovinazzo si conclude col "Funerale del Carnevale"
Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: stasera la processione
16 febbraio 2026 Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: stasera la processione
Donazione degli organi, un incontro al Liceo "Spinelli "
16 febbraio 2026 Donazione degli organi, un incontro al Liceo "Spinelli"
SPI Cgil Giovinazzo per il "NO " al referendum
16 febbraio 2026 SPI Cgil Giovinazzo per il "NO" al referendum
Riscatto AFP Giovinazzo
15 febbraio 2026 Riscatto AFP Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.