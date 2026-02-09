Altri sport
Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium consolida il secondo posto in classifica
Battuto 6-1 l'Azzurro Molfetta
Giovinazzo - lunedì 9 febbraio 2026 11.39
Nulla era scontato alla vigilia di questa stagione, la prima agonistica per la Polisportiva Juvenatium di tennistavolo, ma la grinta e la tecnica del gruppo del presidente Gaetano Dagostino sta dando risultati sorprendenti.
Nono match andato in scena sabato 7 febbraio e settima vittoria per i colori giovinazzesi, ai danni dell' ASD Tennistavolo L'Azzurro Molfetta che veleggia a metà classifica di questo girone C della D2. Confronto serrato forse più di quanto dica il punteggio finale di 6-1, ma alla fine la Polisportiva Juvenatium l'ha spuntata con grande sagacia tattica.
Secondo posto in classifica consolidato, dunque, con 14 punti in compagnia del Seven Green Bitonto ed alle spalle della AGF Energy Corato lontana quattro lunghezze. Sinora i portacolori giovinazzesi - e questo è un dato interessante - in 9 partite di campionato hanno conquistato 2305 punti, in assoluto la squadra che ne ha dovuti far di più per vincere, contro i 2105 degli avversari.
Una realtà che sta crescendo, iniziata come una scommessa e che invece si va consolidando nel panorama del tennistavolo metropolitano a passi da gigante.
