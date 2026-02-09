Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium consolida il secondo posto in classifica

Nulla era scontato alla vigilia di questa stagione, la prima agonistica per ladi tennistavolo, ma la grinta e la tecnica del gruppo del presidente Gaetano Dagostino sta dando risultati sorprendenti.Nono match andato in scena sabato 7 febbraio e settima vittoria per i colori giovinazzesi, ai danni dell' ASD Tennistavolo L'Azzurro Molfetta che veleggia a metà classifica di questoConfronto serrato forse più di quanto dica il punteggio finale di 6-1, ma alla fine lal'ha spuntata con grande sagacia tattica.Secondo posto in classifica consolidato, dunque,in compagnia del Seven Green Bitonto ed alle spalle della AGF Energy Corato lontana quattro lunghezze. Sinora i portacolori giovinazzesi - e questo è un dato interessante - in 9 partite di campionato hanno conquistato 2305 punti, in assoluto la squadra che ne ha dovuti far di più per vincere, contro i 2105 degli avversari.Una realtà che sta crescendo, iniziata come una scommessa e che invece si va consolidando nel panorama del tennistavolo metropolitano a passi da gigante.