Pickleball, Giovinazzo domina in campo maschile al Country Club Bari

Ancora Giovinazzo in grande evidenza al torneo FITP TPRA che si è svolto presso il Country Club di Bari nella giornata di venerdì 27 marzo 2026.Gli atleti dellasi sono affrontati nella finale maschile, appannaggio del primo per 11-8 ed 11-3. Ma i due non hanno lasciato sostanzialmente nulla agli avversari e si sono imposti in coppia nel doppio col punteggio di 11-7 ed 11-9.Da segnalare anche l'esordio nel circuito per gli amici e compagni di squadra Daniele Massafra e Gaetano Spanó.«Il pickleball a Giovinazzo cresce sempre più e nuove novità stanno per arrivare», annunciano dalla Polisportiva Juvenatium. E se il buongiorno si vede dal mattino...