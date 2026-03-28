Ivan Allegretta e Stefano Dagostino
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Pickleball, Giovinazzo domina in campo maschile al Country Club Bari

In evidenza Ivan Allegretta e Stefano Dagostino

Giovinazzo - sabato 28 marzo 2026 15.08
Ancora Giovinazzo in grande evidenza al torneo FITP TPRA che si è svolto presso il Country Club di Bari nella giornata di venerdì 27 marzo 2026.

Gli atleti della Polisportiva Juvenatium, Ivan Allegretta e Stefano Dagostino, si sono affrontati nella finale maschile, appannaggio del primo per 11-8 ed 11-3. Ma i due non hanno lasciato sostanzialmente nulla agli avversari e si sono imposti in coppia nel doppio col punteggio di 11-7 ed 11-9.
Da segnalare anche l'esordio nel circuito per gli amici e compagni di squadra Daniele Massafra e Gaetano Spanó.

«Il pickleball a Giovinazzo cresce sempre più e nuove novità stanno per arrivare», annunciano dalla Polisportiva Juvenatium. E se il buongiorno si vede dal mattino...
  • Polisportiva Juvenatium
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