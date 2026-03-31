Polisportiva Juvenatium a Gravina
Polisportiva Juvenatium a Gravina
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Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium è matematicamente seconda

Successo anche a Gravina. E domenica arriva la capolista Corato

Giovinazzo - martedì 31 marzo 2026
Ancora un fine settimana positivo per la Polisportiva Juvenatium. Non solo i successi nel pickleball, ma anche nel tennistavolo sono arrivate soddisfazioni con la vittoria per 2-5 sul campo dell'Agri Food Farm TT Gravina, nella 13ª giornata di serie D2.
Il campionato è stato matematicamente vinto dal Gruppo Sportivo TT AGF Energy Corato, che ha 26 punti contro i 22 dei giovinazzesi ad una sola giornata dal termine. I coratini hanno così potuto festeggiare con un turno di anticipo la scalata alla D1.

Proprio la capolista sarà la prossima avversaria nell'ultima giornata della Polisportiva Juvenatium, sui tavoli della palestra della scuola "Papa Giovanni XXIII" il prossimo 18 aprile. Il sodalizio guidato dal presidente Gaetano Dagostino potrebbe tuttavia chiedere il ripescaggio nella categoria superiore e da questo punto di vista sono in corso riflessioni.
  • Polisportiva Juvenatium
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