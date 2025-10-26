La Jovis Natio
La Jovis Natio

Jovis Natio, terzo stop consecutivo. L'Azetium Rutigliano vince 2-3

A nulla sono valse le molteplici occasioni create nel finale. Di Ignomiriello e Prisciandaro le reti dei padroni di casa

Giovinazzo - domenica 26 ottobre 2025 14.59
Arriva il terzo stop consecutivo - il secondo in campionato, intervallato da quello nel primo match del girone di Coppa Italia di categoria - per la Jovis Natio. A nulla sono valse le molteplici occasioni create nel match di sabato pomeriggio disputato davanti al pubblico amico: alla fine, a festeggiare, é l'Azetium Rutigliano.

Mister de Biase, per l'esordio stagionale al PalaPannsini, decide di affidarsi a Pastoressa (Gaetano) fra i pali, Iessi (Ubaldo), Pagano, Pastoressa (Marco) e Guerra. L'avvio di contesa sembra sorride ai biancoverdi ma il poco mordente negli ultimi metri impedisce ai locali di trovare il vantaggio; decisamente più cinico il Rutigliano che, alla prima sortita, trova la rete dello 0-1.

La Jovis Natio non si scompone e, dopo un piccolo forcing, impatta la contesa con la conclusione di Ignomiriello (1-1). I padroni di casa gestiscono per gran parte della prima frazione il pallino del gioco, ma continuano a peccare di imprecisione sotto porta; da una fase di possesso giocata con disattenzione, inoltre, arriva la rete del nuovo vantaggio degli ospiti (1-2) con cui si andrà negli spogliatoi. L'avvio di ripresa ricalca quanto visto nei primi 30 minuti: i padroni di casa costruiscono, il Rutigliano segna (1-3 a metà ripresa).

A questo punto mister De Biase decide di giocarsi la carta del portiere di movimento: Prisciandaro accorcia le distanze (2-3) ma, nonostante il power play, i biancoverdi non riusciranno più a scalfire la difesa ospite. Al triplice fischio esulta l'Azetium, mentre la Jovis Natio é costretta – per la terza volta in stagione – a rimandare la gioia della prima vittoria stagionale.
  • Jovis Natio Giovinazzo
Ripristinati i giochi di piazzetta Jacobellis: collaudo "speciale " per il sindaco
26 ottobre 2025 Ripristinati i giochi di piazzetta Jacobellis: collaudo "speciale" per il sindaco
AFP Giovinazzo, quanto amaro dopo un po’ di dolce
26 ottobre 2025 AFP Giovinazzo, quanto amaro dopo un po’ di dolce
Altri contenuti a tema
Il campionato della Jovis Natio inizia con una sconfitta Il campionato della Jovis Natio inizia con una sconfitta I biancoverdi di de Biase cadono 4-2 sul campo del Futsal Grotte. Reti di Pastoressa (Marco) e Lovino
Termina ai play-off la prima stagione sportiva della Jovis Natio Termina ai play-off la prima stagione sportiva della Jovis Natio A Barletta, l'Eraclio C5 è spietato e passa il turno imponendosi con il risultato finale di 8-5
Jovis Natio, 5-3 al Monte Sant’Angelo e play-off conquistati Jovis Natio, 5-3 al Monte Sant’Angelo e play-off conquistati I biancoverdi di de Biase superano la formazione dauna e chiudono la stagione al quarto posto. Ora la sfida all'Eraclio C5
Jovis Natio flop, da 0-2 a 3-2 contro il Nettuno Bisceglie Jovis Natio flop, da 0-2 a 3-2 contro il Nettuno Bisceglie I biancoverdi di de Biase, in vantaggio con Pagano e Murolo (Agostino), escono sconfitti. Adesso sono quinti
Jovis Natio, poker vincente all'Audax Rutigliano: finisce 4-1 Jovis Natio, poker vincente all'Audax Rutigliano: finisce 4-1 I giovinazzesi conquistano la dodicesima vittoria stagionale con la doppietta di Pagano e le reti di Murolo (Agostino) e Pastoressa (Marco)
La Jovis Natio torna alla vittoria, superato 7-0 l'Azetium Rutigliano La Jovis Natio torna alla vittoria, superato 7-0 l'Azetium Rutigliano Sugli scudi Murolo (Agostino) che segna una tripletta. In rete anche l'altro Murolo (Lorenzo), Prisciandaro, Labianca e Guerra
La Jovis Natio cade a Barletta, l'Eraclio si impone di misura La Jovis Natio cade a Barletta, l'Eraclio si impone di misura Finisce 2-1 per i padroni di casa: gli ospiti di de Biase, in vantaggio con De Palma, subiscono la rimonta e restano quarti
L'Altamura C5 ferma la Jovis Natio, terzo pareggio consecutivo L'Altamura C5 ferma la Jovis Natio, terzo pareggio consecutivo I biancoverdi di de Biase impattano 1-1 e restano sempre a -2 dalla vetta, adesso ad appannaggio di ben tre squadre
Domenica con 25° su Giovinazzo
26 ottobre 2025 Domenica con 25° su Giovinazzo
Lancette indietro: torna l'ora solare
26 ottobre 2025 Lancette indietro: torna l'ora solare
Il Comune di Giovinazzo ripulisce l'agro. Sollecito: «Stato pietoso delle campagne»
25 ottobre 2025 Il Comune di Giovinazzo ripulisce l'agro. Sollecito: «Stato pietoso delle campagne»
Indomito Defender Giovinazzo, finisce 4-4 contro il Soverato
25 ottobre 2025 Indomito Defender Giovinazzo, finisce 4-4 contro il Soverato
AFP Giovinazzo a caccia dei primi punti 
25 ottobre 2025 AFP Giovinazzo a caccia dei primi punti 
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre
25 ottobre 2025 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre
Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
25 ottobre 2025 Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
Elezioni regionali, Depalma torna in campo. Sarà candidato
24 ottobre 2025 Elezioni regionali, Depalma torna in campo. Sarà candidato
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.