Jovis Natio, terzo stop consecutivo. L'Azetium Rutigliano vince 2-3

A nulla sono valse le molteplici occasioni create nel finale. Di Ignomiriello e Prisciandaro le reti dei padroni di casa

Arriva il terzo stop consecutivo - il secondo in campionato, intervallato da quello nel primo match del girone di Coppa Italia di categoria - per la. A nulla sono valse le molteplici occasioni create nel match di sabato pomeriggio disputato davanti al pubblico amico: alla fine, a festeggiare, é l'Azetium Rutigliano.Mister de Biase, per l'esordio stagionale al PalaPannsini, decide di affidarsi a Pastoressa (Gaetano) fra i pali, Iessi (Ubaldo), Pagano, Pastoressa (Marco) e Guerra. L'avvio di contesa sembra sorride ai biancoverdi ma il poco mordente negli ultimi metri impedisce ai locali di trovare il vantaggio; decisamente più cinico il Rutigliano che, alla prima sortita, trova la rete dello 0-1.La Jovis Natio non si scompone e, dopo un piccolo forcing, impatta la contesa con la conclusione di(1-1). I padroni di casa gestiscono per gran parte della prima frazione il pallino del gioco, ma continuano a peccare di imprecisione sotto porta; da una fase di possesso giocata con disattenzione, inoltre, arriva la rete del nuovo vantaggio degli ospiti (1-2) con cui si andrà negli spogliatoi. L'avvio di ripresa ricalca quanto visto nei primi 30 minuti: i padroni di casa costruiscono, il Rutigliano segna (1-3 a metà ripresa).A questo punto mister De Biase decide di giocarsi la carta del portiere di movimento:accorcia le distanze (2-3) ma, nonostante il power play, i biancoverdi non riusciranno più a scalfire la difesa ospite. Al triplice fischio esulta l'Azetium, mentre la Jovis Natio é costretta – per la terza volta in stagione – a rimandare la gioia della prima vittoria stagionale.