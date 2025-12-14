Jovis Natio più forte delle difficoltà, 5-2 al Dream Team Palo

Lasi dimostra più forte delle difficoltà: battutoil Dream Team Palo del Colle nell'ultimo match del 2025.Privi degli indisponibili Iessi, Montelli, Pagano, e con Murolo (Lorenzo) in distinta per onor di firma, i biancoverdi di mister de Biase partono con il piede giusto e si portano rapidamente sul 2-0: le firme sono di, 1-0) e, 2-0). Gli ospiti, tra le compagini più interessanti del raggruppamento, rialzano subito la testa ed accorciano le distanze (2-1); i locali non si disuniscono e, prima dell'intervallo, riallungano sul 3-1 con il gol diI ritmi rimangono alti anche nella seconda parte di gara, con entrambe le compagini più attente alla fase offensiva rispetto a quella difensiva. Da sviluppo di calcio d'angolofirma la sua doppietta personale (4-1), ma il Palo non demorde e - in ripartenza - accorcia ancora (4-2). Le occasioni fioccano ambo i lati, ma l'unico a trovare il guizzo vincente è capitan(5-2); vano il forcing degli ospiti, che non riusciranno più a scalfire la porta di Pastoressa.Si chiude con una bella vittoria il 2025 per la Jovis Natio: l'auspicio della presidentessa Trapani e di tutto lo staff societario è che il 2026 cominci con il piede giusto.