Jovis Natio più forte delle difficoltà, 5-2 al Dream Team Palo
I biancoverdi del tecnico de Biase chiudono il 2025 con una vittoria: doppietta di Murolo (Agostino)
Giovinazzo - domenica 14 dicembre 2025 13.49
La Jovis Natio si dimostra più forte delle difficoltà: battuto 5-2 il Dream Team Palo del Colle nell'ultimo match del 2025.
Privi degli indisponibili Iessi, Montelli, Pagano, e con Murolo (Lorenzo) in distinta per onor di firma, i biancoverdi di mister de Biase partono con il piede giusto e si portano rapidamente sul 2-0: le firme sono di Lovino (Giacomo, 1-0) e Murolo (Agostino, 2-0). Gli ospiti, tra le compagini più interessanti del raggruppamento, rialzano subito la testa ed accorciano le distanze (2-1); i locali non si disuniscono e, prima dell'intervallo, riallungano sul 3-1 con il gol di Iessi.
I ritmi rimangono alti anche nella seconda parte di gara, con entrambe le compagini più attente alla fase offensiva rispetto a quella difensiva. Da sviluppo di calcio d'angolo Murolo (Agostino) firma la sua doppietta personale (4-1), ma il Palo non demorde e - in ripartenza - accorcia ancora (4-2). Le occasioni fioccano ambo i lati, ma l'unico a trovare il guizzo vincente è capitan De Palma (5-2); vano il forcing degli ospiti, che non riusciranno più a scalfire la porta di Pastoressa.
Si chiude con una bella vittoria il 2025 per la Jovis Natio: l'auspicio della presidentessa Trapani e di tutto lo staff societario è che il 2026 cominci con il piede giusto.
