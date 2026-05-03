AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo a caccia di punti per la salvezza

Nella seconda giornata dei playout i biancoverdi giocano a Castiglione 

Giovinazzo - domenica 3 maggio 2026
L'AFP Giovinazzo conclude in pista questo lungo weekend, giocando in trasferta contro l'HC Castiglione per il secondo turno dei playout di serie A1.
I biancoverdi devono affrontare questo mini torneo dopo la fine del campionato per aver chiuso al quartultimo posto la regular season. Nel primo turno, che vedeva di fronte proprio le favorite per la salvezza, hanno pareggiato 1-1 contro il Forte dei Marmi al PalaPansini. In una gara poco entusiasmante per il pubblico che ha scelto di esserci nonostante fosse il 25 aprile, le formazioni di Pino Marzella e Roberto Crudeli ci hanno provato ma alla fine non si sono fatte del male. Con un punto a testa hanno rimandato i passi in avanti verso l'obiettivo.
Nell'altra sfida del primo turno il Castiglione, venendo fuori nella ripresa, ha vinto 5-3 contro il Breganze avvicinandolo ulteriormente alla retrocessione. Per continuare a sperare di potersela giocare ancora però la squadra di Massimo Bracali deve cercare di fare risultato anche oggi, sfruttando il vantaggio di giocare al Casa Mora, in modo da accorciare le distanze dalla coppia di testa. In campionato, all'andata i biancocelesti riuscirono a pareggiare 4-4 ma al ritorno, nella terzultima giornata, hanno perso 8-3 con tripletta di Mura, doppietta di Cardoso e Clavel e rete di Maturano.
Ieri sera il Forte ha vinto 7-1 contro il Breganze ed ha sorpassato momentaneamente l'AFP che stasera deve necessariamente vincere per mantenere il primato e cercare di chiudere i conti prima possibile.
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