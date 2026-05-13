Musica
40 anni della banda di Giovinazzo: una messa animata dai musicisti
Domenica 17 maggio a Sant'Agostino
Giovinazzo - mercoledì 13 maggio 2026
Si tratta di una ricorrenza da celebrare, di una giornata di condivisioni, di quelle pietre miliari su cui si cementa una comunità.
Domenica 17 maggio, alle 11.30, all'interno della parrocchia Sant'Agostino, sarà celebrata una santa messa per festeggiare i 40 anni dalla fondazione della banda di Giovinazzo, anche se in realtà ,la storia dei gruppi bandistici locali sono ben più lontani nel tempo.
La celebrazione eucaristica sarà officiata da don Cesare Pisani e da fra' Andrea Viscardi. La messa sarà animata dai musicisti dell'attuale Orchestra di Fiati "Filippo Cortese", diretta dal M° Michele Marzella, e dal coro cittadino, guidato da Alberto Fiorentino. All'organo il M° Felice Bologna.
Nel 1986 un gruppo di musicisti già preesistente, si unì formando l'Associazione Culturale e Musicale "Città di Giovinazzo", che visse una scissione con la "Giuseppe Verdi", realtà che hanno però ritrovato slancio e compattezza nel 2017, grazie anche all'impulso dei vertici delle due associazioni e dell'allora assessora alla Cultura, Marianna Paladino.
Quarant'anni di musica, di amicizie nate, di feste e momenti di aggregazione straordinari, probabilmente unici nella storia di una comunità intera. Evviva la banda di Giovinazzo, evviva una tradizione ormai inveterata che è nel DNA di questa cittadina.
Domenica 17 maggio, alle 11.30, all'interno della parrocchia Sant'Agostino, sarà celebrata una santa messa per festeggiare i 40 anni dalla fondazione della banda di Giovinazzo, anche se in realtà ,la storia dei gruppi bandistici locali sono ben più lontani nel tempo.
La celebrazione eucaristica sarà officiata da don Cesare Pisani e da fra' Andrea Viscardi. La messa sarà animata dai musicisti dell'attuale Orchestra di Fiati "Filippo Cortese", diretta dal M° Michele Marzella, e dal coro cittadino, guidato da Alberto Fiorentino. All'organo il M° Felice Bologna.
Nel 1986 un gruppo di musicisti già preesistente, si unì formando l'Associazione Culturale e Musicale "Città di Giovinazzo", che visse una scissione con la "Giuseppe Verdi", realtà che hanno però ritrovato slancio e compattezza nel 2017, grazie anche all'impulso dei vertici delle due associazioni e dell'allora assessora alla Cultura, Marianna Paladino.
Quarant'anni di musica, di amicizie nate, di feste e momenti di aggregazione straordinari, probabilmente unici nella storia di una comunità intera. Evviva la banda di Giovinazzo, evviva una tradizione ormai inveterata che è nel DNA di questa cittadina.