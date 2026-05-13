40 anni della banda di Giovinazzo: una messa animata dai musicisti

Si tratta di una ricorrenza da celebrare, di una giornata di condivisioni, di quelle pietre miliari su cui si cementa una comunità.Domenica 17 maggio, alle 11.30, all'interno della parrocchia Sant'Agostino, sarà celebrata una santa messa per festeggiareanche se in realtà ,la storia dei gruppi bandistici locali sono ben più lontani nel tempo.La celebrazione eucaristica sarà officiata daLa messa sarà animata dai musicisti dell'attualediretta dal M° Michele Marzella, e dal coro cittadino, guidato da Alberto Fiorentino. All'organo il M° Felice Bologna.Nel 1986 un gruppo di musicisti già preesistente, si unì formandoche visse una scissione con la "Giuseppe Verdi", realtà che hanno però ritrovato slancio e compattezzagrazie anche all'impulso dei vertici delle due associazioni e dell'allora assessora alla Cultura, Marianna Paladino.Quarant'anni di musica, di amicizie nate, di feste e momenti di aggregazione straordinari, probabilmente unici nella storia di una comunità intera. Evviva la banda di Giovinazzo, evviva una tradizione ormai inveterata che è nel DNA di questa cittadina.