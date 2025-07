Dal mini hockey alla Serie A1, la lettera dell'AFP Giovinazzo a Colamaria

è stato ceduto nelle scorse settimane dall'AFP Giovinazzo all'HRC Monza.Una separazione dolorosa perché si tratta di un ragazzo cresciuto con i colori biancoverdi cuciti addosso. Ma a certi livelli, i sentimenti non possono essere l'unica guida.La società giovinazzese ha dedicato al classe 2006 una lettera aperta via social che vi riproponiamo integralmente:«Carosei cresciuto con noi, prodotto autentico del nostro settore giovanile, simbolo di impegno, talento e passione. Hai indossato questa maglia fin da bambino, l'hai onorata sui parquet di tutta Italia e ci hai resi fieri a ogni passo, anche con la maglia azzurra della nazionale.Oggi ci salutiamo, ma lo facciamo con gratitudine, orgoglio e affetto.Non possiamo che dirti grazie per ogni allenamento, ogni partita, ogni emozione vissuta insieme.Il tuo percorso è motivo d'orgoglio per tutto il nostro settore giovanile!In bocca al lupo per la tua nuova avventura,la tua famiglia biancoverde sarà sempre con te»