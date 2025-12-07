Audax Rutigliano-Jovis Natio: battaglia vera, spettacolo puro

Jovis Natio – Audax: battaglia vera, spettacolo puro Primi minuti di grande sofferenza per la Jovis Natio, ma è la squadra di casa a colpire per prima.Al 10' Lovino si invola in solitaria, supera l'avversario e serve un pallone perfetto per De Palma, che batte il portiere con uno scavetto delizioso: 1-0. Passano pochi istanti e ancora Lovino, in versione imprendibile, salta il diretto avversario e infila la rete del 2-0. La partita si fa subito dura, maschia, intensa. L'Audax accorcia e, a un minuto dalla fine del primo tempo, trova il pareggio: 2-2. Ma sul finale di frazione arriva la zampata: tiro libero di Ubaldino Iessi, che rimette avanti la Jovis: 3-2 alla pausa.Secondo tempo da incubo. L'Audax entra a mille e in soli sei minuti ribalta tutto, portandosi addirittura sul 5-3. La Jovis Natio gioca il tutto per tutto e inserisce il quinto di movimento: scelta che dà subito frutti, con Prisciandaro che firma il 5-4. Ma su una ripartenza micidiale l'Audax scappa ancora: 6-4. Ancora quinto uomo, ancora cuore, ancora Jovis: ancora Prisciandaro per il 6-5. L'Audax inizia a tremare, e a completare la rimonta ci pensa De Palma, che firma il clamoroso 6-6. Nel finale manca solo il colpo decisivo.Il coraggio c'è stato, il cuore pure. La vittoria no. Un pareggio che sa di battaglia vera, contro quella che resta probabilmente la squadra più forte del girone.