AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Dalbis</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Dalbis
Hockey

AFP Giovinazzo, trionfo al cardiopalmo

I biancoverdi battono il La Vendeenne ai rigori e si qualificano ai quarti del WSE Trophy

Giovinazzo - domenica 30 novembre 2025 1.01
C'era aria di Festa ieri sera al PalaPansini per il ritorno degli ottavi di finale del WSE Trophy contro il La Vendeenne...e festa è stata. Prima la coreografia in curva e la banda in pista a suonare gli inni nazionali, poi la vittoria nel secondo atto dopo il pareggio a La Roche-Sur-Yon di due settimane fa e quindi il passaggio del turno.
Comincia la gara e al 4' tiro fuori dallo specchio dei francesi, Gefflot riprende la pallina rimbalzata sulla balaustra dietro la porta e approfitta della posizione avanzata di Dangelico per siglare il vantaggio. Al 10' pareggio dei padroni di casa con Clavel, decisivo nel deviare in porta un tiro dalla distanza. Due minuti dopo cartellino blu per l'autore della rete biancoverde per un intervento falloso su Raposo Luis. Al 22' salvataggio in extremis di Serra Garcia che blocca sulla linea mentre tutti gridano al gol, capovolgimento di fronte e a segnare è l'ex della serata Balmaceda, per il nuovo vantaggio degli ospiti con cui si va al riposo.
Inizia la ripresa e dopo appena 30" Cardoso pareggia restituendo fiducia a squadra e tifoseria. La gioia dura poco più di due minuti perché Gefflot riporta in avanti i suoi. La reazione è più che mai immediata visto che a distanza di 6" Clavel pareggia ancora una volta. Al 7' ancora Clavel riesce in una deviazione area nella mischia, su tiro da centropista di Mura, e l'AFP è in vantaggio. All'11' decimo fallo AFP, tiro diretto di Gefflot ma Dangelico in due riprese chiude lo specchio al capitano rossonero. Al 17' sono i francesi a commettere il decimo fallo, il tiro diretto è di Cardoso che perde l'equilibrio proprio davanti al portiere. Un minuto dopo la coppia arbitrale rileva un fallo e concede il tiro diretto che Gutierrez Delgado trasforma annullando il vantaggio. I tempi regolamentari terminano 4-4, si va ai tempi supplementari.
All'ultimo minuto del primo tempo aggiuntivo traversa di Mura, poi tiro diretto di Gefflot e Dangelico è bravo ad ipnotizzarlo. Nel secondo extra time squadre molto prudenti ma negli ultimi secondi traversa scheggiata dalla squadra venuta d'Oltralpe. Nulla di fatto, occorre ricorrere ai rigori.
Il primo a battere è Amato ma il portiere para e il palo lo aiuta. Para il primo anche Dangelico. Mura invece segna ma lo fa pure Paul Gaucher, con la pallina che passa sotto il corpo del portiere. Si vede sul dischetto pure Monticelli ma il tiro è centrale, lo stesso accade sul tiro di Gefflot. Turturro va in gol e gli ospiti non replicano. Va Clavel ma il portiere para, l'ultimo shootout è di Raposo ma non entra.
Con il 2-1 sui tiri da fermo contro la capolista del campionato francese l'AFP Giovinazzo si aggiudica la gara di ritorno degli ottavi di finale del World Skate Europe Trophy e può festeggiare il passaggio del turno con i propri tifosi dopo tanta tensione e una gara infinita.
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 30 novembre al 5 dicembre
30 novembre 2025 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 30 novembre al 5 dicembre
Ultima domenica di novembre con prevalenza di sereno su Giovinazzo
30 novembre 2025 Ultima domenica di novembre con prevalenza di sereno su Giovinazzo
Altri contenuti a tema
AFP Giovinazzo, notte europea al PalaPansini AFP Giovinazzo, notte europea al PalaPansini Questa sera contro il La Valndeenne il ritorno degli ottavi di finale di WSE Trophy
Secondo tempo fatale per l’AFP Giovinazzo Secondo tempo fatale per l’AFP Giovinazzo I biancoverdi perdono 5-3 a Lodi dopo aver terminato in parità il primo tempo
AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato Biancoverdi in trasferta a Lodi dopo l'impegno in Francia per il WSE Trophy
WSE Trophy, ottimo pareggio dell’AFP Giovinazzo in Francia WSE Trophy, ottimo pareggio dell’AFP Giovinazzo in Francia Finisce 2-2 l’andata degli ottavi di coppa contro l’H.C. La Vendeenne
Il ritorno in Europa dell'AFP Giovinazzo Il ritorno in Europa dell'AFP Giovinazzo Stasera l'andata degli ottavi di WSE Trophy in Francia
L’AFP Giovinazzo torna a perdere L’AFP Giovinazzo torna a perdere A Sarzana biancoverdi sconfitti 6-2, in gol Mura e Cardoso
Trasferta ligure per l'AFP Giovinazzo Trasferta ligure per l'AFP Giovinazzo I biancoverdi alla ricerca della seconda vittoria col Sarzana
AFP Giovinazzo, ecco la prima vittoria AFP Giovinazzo, ecco la prima vittoria I biancoverdi battono il Breganze 7-1 e conquistano i primi punti della stagione
AFP Giovinazzo, notte europea al PalaPansini
29 novembre 2025 AFP Giovinazzo, notte europea al PalaPansini
Sinistra Italiana Giovinazzo su Depalma: «Pronto al terzo mandato»
29 novembre 2025 Sinistra Italiana Giovinazzo su Depalma: «Pronto al terzo mandato»
Defender Giovinazzo a Canicattì, Palermo: «Dobbiamo sfruttare le occasioni»
29 novembre 2025 Defender Giovinazzo a Canicattì, Palermo: «Dobbiamo sfruttare le occasioni»
Oltre Lirica Music Festival, Picicco e Mortellaro protagonisti a Bitonto
29 novembre 2025 Oltre Lirica Music Festival, Picicco e Mortellaro protagonisti a Bitonto
Museo Diocesano, si chiude la mostra sulle sculture in cartapesta
29 novembre 2025 Museo Diocesano, si chiude la mostra sulle sculture in cartapesta
Elezioni regionali, PD Giovinazzo: «Chiusa stagione del civismo incolore ed insapore»
28 novembre 2025 Elezioni regionali, PD Giovinazzo: «Chiusa stagione del civismo incolore ed insapore»
Elezioni regionali, col ricalcolo Damascelli potrebbe essere eletto
28 novembre 2025 Elezioni regionali, col ricalcolo Damascelli potrebbe essere eletto
Defender Giovinazzo C5, Amorelli rientra alla Meta Catania
28 novembre 2025 Defender Giovinazzo C5, Amorelli rientra alla Meta Catania
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.