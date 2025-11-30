AFP Giovinazzo, trionfo al cardiopalmo

Comincia la gara e al 4' tiro fuori dallo specchio dei francesi, Gefflot riprende la pallina rimbalzata sulla balaustra dietro la porta e approfitta della posizione avanzata di Dangelico per siglare il vantaggio. Al 10' pareggio dei padroni di casa con Clavel, decisivo nel deviare in porta un tiro dalla distanza. Due minuti dopo cartellino blu per l'autore della rete biancoverde per un intervento falloso su Raposo Luis. Al 22' salvataggio in extremis di Serra Garcia che blocca sulla linea mentre tutti gridano al gol, capovolgimento di fronte e a segnare è l'ex della serata Balmaceda, per il nuovo vantaggio degli ospiti con cui si va al riposo.

Inizia la ripresa e dopo appena 30" Cardoso pareggia restituendo fiducia a squadra e tifoseria. La gioia dura poco più di due minuti perché Gefflot riporta in avanti i suoi. La reazione è più che mai immediata visto che a distanza di 6" Clavel pareggia ancora una volta. Al 7' ancora Clavel riesce in una deviazione area nella mischia, su tiro da centropista di Mura, e l'AFP è in vantaggio. All'11' decimo fallo AFP, tiro diretto di Gefflot ma Dangelico in due riprese chiude lo specchio al capitano rossonero. Al 17' sono i francesi a commettere il decimo fallo, il tiro diretto è di Cardoso che perde l'equilibrio proprio davanti al portiere. Un minuto dopo la coppia arbitrale rileva un fallo e concede il tiro diretto che Gutierrez Delgado trasforma annullando il vantaggio. I tempi regolamentari terminano 4-4, si va ai tempi supplementari.

All'ultimo minuto del primo tempo aggiuntivo traversa di Mura, poi tiro diretto di Gefflot e Dangelico è bravo ad ipnotizzarlo. Nel secondo extra time squadre molto prudenti ma negli ultimi secondi traversa scheggiata dalla squadra venuta d'Oltralpe. Nulla di fatto, occorre ricorrere ai rigori.

Il primo a battere è Amato ma il portiere para e il palo lo aiuta. Para il primo anche Dangelico. Mura invece segna ma lo fa pure Paul Gaucher, con la pallina che passa sotto il corpo del portiere. Si vede sul dischetto pure Monticelli ma il tiro è centrale, lo stesso accade sul tiro di Gefflot. Turturro va in gol e gli ospiti non replicano. Va Clavel ma il portiere para, l'ultimo shootout è di Raposo ma non entra.

Con il 2-1 sui tiri da fermo contro la capolista del campionato francese l'AFP Giovinazzo si aggiudica la gara di ritorno degli ottavi di finale del World Skate Europe Trophy e può festeggiare il passaggio del turno con i propri tifosi dopo tanta tensione e una gara infinita.

C'era aria di Festa ieri sera al PalaPansini per il ritorno degli ottavi di finale del WSE Trophy contro il La Vendeenne...e festa è stata. Prima la coreografia in curva e la banda in pista a suonare gli inni nazionali, poi la vittoria nel secondo atto dopo il pareggio a La Roche-Sur-Yon di due settimane fa e quindi il passaggio del turno.