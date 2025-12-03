AFP Giovinazzo, il campionato dopo le coppe

L'AFP sabato ha regalato una gioia epica ai propri tifosi battendo il La Vendeenne e qualificandosi ai quarti di finale del World Skate Europe Trophy alla prima partecipazione ad una coppa dopo più di un decennio. Partiti da una situazione di parità dopo l'andata in Francia, i biancoverdi hanno pareggiato 4-4 anche al ritorno. C'è stato bisogno di ricorrere prima ai tempi supplementari e poi anche anche alla lotteria dei rigori, vinta 2-1 con grande festa finale.



Anche il Trissino è stato impegnato in coppa ma in WSE Champions League, pareggiando fuori casa 4-4 contro il Barca che domina il campionato spagnolo. I Campioni d'Italia, vincitori anche della Supercoppa Italiana, venerdì scorso hanno battuto il Monza e sono secondi in classifica solo per avere una gara in meno. I blucelesti hanno di gran lunga il miglior attacco del campionato e la seconda miglior difesa.



I biancoverdi sono invece sempre penultimi e cercano riscatto anche in campionato, peccato che stasera contro il Trissino non sia proprio l'occasione migliore.

Si torna in pista già questa sera: alle ore 20.45, al PalaPansini, si recupera la gara della settima giornata di campionato tra AFP Giovinazzo e Hockey Trissino, non disputata a metà novembre per via degli impegni europei.