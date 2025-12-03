AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo, il campionato dopo le coppe

Raggiunti i quarti di WSE Trophy, stasera si recupera la gara saltata contro il Trissino

Giovinazzo - mercoledì 3 dicembre 2025 8.13
Si torna in pista già questa sera: alle ore 20.45, al PalaPansini, si recupera la gara della settima giornata di campionato tra AFP Giovinazzo e Hockey Trissino, non disputata a metà novembre per via degli impegni europei.
L'AFP sabato ha regalato una gioia epica ai propri tifosi battendo il La Vendeenne e qualificandosi ai quarti di finale del World Skate Europe Trophy alla prima partecipazione ad una coppa dopo più di un decennio. Partiti da una situazione di parità dopo l'andata in Francia, i biancoverdi hanno pareggiato 4-4 anche al ritorno. C'è stato bisogno di ricorrere prima ai tempi supplementari e poi anche anche alla lotteria dei rigori, vinta 2-1 con grande festa finale.
Anche il Trissino è stato impegnato in coppa ma in WSE Champions League, pareggiando fuori casa 4-4 contro il Barca che domina il campionato spagnolo. I Campioni d'Italia, vincitori anche della Supercoppa Italiana, venerdì scorso hanno battuto il Monza e sono secondi in classifica solo per avere una gara in meno. I blucelesti hanno di gran lunga il miglior attacco del campionato e la seconda miglior difesa.

I biancoverdi sono invece sempre penultimi e cercano riscatto anche in campionato, peccato che stasera contro il Trissino non sia proprio l'occasione migliore.
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
«Colpi di pistola a Giovinazzo», ma i Carabinieri non trovano nulla
3 dicembre 2025 «Colpi di pistola a Giovinazzo», ma i Carabinieri non trovano nulla
A Giovinazzo ripartono i tour tematici di "Tesori d'Arte Sacra "
3 dicembre 2025 A Giovinazzo ripartono i tour tematici di "Tesori d'Arte Sacra"
Altri contenuti a tema
AFP Giovinazzo, trionfo al cardiopalmo AFP Giovinazzo, trionfo al cardiopalmo I biancoverdi battono il La Vendeenne ai rigori e si qualificano ai quarti del WSE Trophy
AFP Giovinazzo, notte europea al PalaPansini AFP Giovinazzo, notte europea al PalaPansini Questa sera contro il La Valndeenne il ritorno degli ottavi di finale di WSE Trophy
Secondo tempo fatale per l’AFP Giovinazzo Secondo tempo fatale per l’AFP Giovinazzo I biancoverdi perdono 5-3 a Lodi dopo aver terminato in parità il primo tempo
AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato Biancoverdi in trasferta a Lodi dopo l'impegno in Francia per il WSE Trophy
WSE Trophy, ottimo pareggio dell’AFP Giovinazzo in Francia WSE Trophy, ottimo pareggio dell’AFP Giovinazzo in Francia Finisce 2-2 l’andata degli ottavi di coppa contro l’H.C. La Vendeenne
Il ritorno in Europa dell'AFP Giovinazzo Il ritorno in Europa dell'AFP Giovinazzo Stasera l'andata degli ottavi di WSE Trophy in Francia
L’AFP Giovinazzo torna a perdere L’AFP Giovinazzo torna a perdere A Sarzana biancoverdi sconfitti 6-2, in gol Mura e Cardoso
Trasferta ligure per l'AFP Giovinazzo Trasferta ligure per l'AFP Giovinazzo I biancoverdi alla ricerca della seconda vittoria col Sarzana
Coldiretti: «Con nuove misure UE a rischio settore pesca»
3 dicembre 2025 Coldiretti: «Con nuove misure UE a rischio settore pesca»
Franco Liuzzi racconta Marcello Marchesi
3 dicembre 2025 Franco Liuzzi racconta Marcello Marchesi
Serata di fuoco a Giovinazzo, un furgone colpito dalle fiamme
2 dicembre 2025 Serata di fuoco a Giovinazzo, un furgone colpito dalle fiamme
Città Metropolitana di Bari prima al Sud Italia per qualità della vita
2 dicembre 2025 Città Metropolitana di Bari prima al Sud Italia per qualità della vita
Stelle di Natale AIL, nel ponte dell'Immacolata tornano a Giovinazzo i banchetti
2 dicembre 2025 Stelle di Natale AIL, nel ponte dell'Immacolata tornano a Giovinazzo i banchetti
Italo Balbo e le crociere atlantiche, una conferenza dell'Associazione Arma Aeronautica
2 dicembre 2025 Italo Balbo e le crociere atlantiche, una conferenza dell'Associazione Arma Aeronautica
Esclusiva: elezioni regionali, la nostra intervista al sindaco di Giovinazzo
1 dicembre 2025 Esclusiva: elezioni regionali, la nostra intervista al sindaco di Giovinazzo
Grande successo a Giovinazzo per “Bike per Tutti - Festa del Ciclismo Pugliese”
1 dicembre 2025 Grande successo a Giovinazzo per “Bike per Tutti - Festa del Ciclismo Pugliese”
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.