AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

L'AFP Giovinazzo deve ripetersi

Stasera sfida salvezza con il Castiglione prima della sosta pasquale

Giovinazzo - sabato 28 marzo 2026 0.19
Seconda gara casalinga in meno di una settimana per l'AFP Giovinazzo che questa sera, alle ore 20.00, aspetta l'Hockey Club Castiglione per la 24esima giornata di campionato, quella che precede le festività pasquali.
I biancoverdi devono necessariamente fare ancora punti dopo quelli conquistati mercoledì. Contro il Viareggio terzo in classifica, con grande sorpresa, la squadra di Pino Marzella è riuscita a vincere con un netto 5-2. Prima il doppio vantaggio, poi il ritorno dei toscani e infine il dilagare dei pugliesi grazie a un ispiratissimo Clavel, autore di quattro reti in risposta alla partenza dalla panchina in queste ultime partite. La vittoria ha ridato speranza di salvezza anche se per tirarsi fuori dai playout a tre gare dalla fine occorrerà vincere ancora e usare la calcolatrice.
Il Castiglione è penultimo per cui occupa proprio la posizione al di sotto degli avversari di questa sera, distanti 7 punti. Per i grossetani la situazione è chiaramente più complicata e d'altronde finora hanno vinto solo i due match contro il Breganze ultimo e pareggiato proprio contro il Giovinazzo all'andata. Per il resto solo sconfitte, l'ultima per 7-1 contro il Sarzana. Stasera mister Bracali non è certo di poter contare sul portiere Saitta, che nell'ultimo incontro è tornato a disposizione ma è rimasto in panchina, mentre Lasorsa sta recuperando dai suoi guai fisici.
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