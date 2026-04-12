A Bassano serve la miglior AFP Giovinazzo 

La regular season del campionato di A1 di hockey pista è alle battute finali. Oggi alle ore 18.00, dopo due settimane di sosta coincidenti con le festività pasquali, l'AFP Giovinazzo fa visita all'Hockey Bassano per la 25esima e penultima giornata.

I biancoverdi hanno ritrovato la motivazione visto il doppio successo in pochi giorni nelle due ultime gare. Prima il 5-2 inaspettato contro il Viareggio, con assoluto protagonista Clavel, autore di un poker di reti. Poi la facile vittoria per 8-3 sul Castiglione, con gol di Maturano, doppietta di Clavel e Cardoso e tris per Mura. La doppia affermazione, oltre ad aver riscaldato nuovamente il cuore dei tifosi del PalaPansini dopo la delusione del WSE Trophy, ha consentito all'AFP Giovinazzo il raggiungimento del quartultimo posto a quota 20 punti, come il Novara quintultimo. Prendere almeno un punto di vantaggio sui piemontesi, tenendo sempre dietro il Forte dei Marmi, significherebbe non dover disputare i playout per salvarsi. Farlo oggi sarebbe però veramente miracoloso.

Il Bassano invece deve ripartire dopo il devastante ko di fine marzo. A Trissino i padroni di casa hanno strapazzato la miglior difesa del campionato con un risultato di 10-1 inimmaginabile per uno scontro al vertice. La prima sconfitta dopo dieci vittorie consecutive è costato alla squadra della città sul Brenta, di cui sono ex Pino Marzella e Samuel Amato, il primato in classifica detenuto per due mesi e mezzo, per via del controsorpasso di Alvarinho e compagni. Il tecnico dei giallorossi Alessandro Bertolucci, appena rientrato particolarmente motivato assieme Pozzato, Cardella e Verona dalla Coppa delle Nazioni in cui l'Italia è arrivata seconda, ha dichiarato: «Abbiamo bisogno di tornare a vincere, specie dinanzi al nostro pubblico. Perciò distrazioni vietate. Il primo posto è ora obiettivamente complicatissimo ma finché non è finita non è finita. Sicché diamoci dentro».