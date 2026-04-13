AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

L’AFP Giovinazzo vuol restare in A1

I biancoverdi espugnano la pista del Bassano e sabato si giocheranno la salvezza diretta

Giovinazzo - lunedì 13 aprile 2026
Un risultato insperato, frutto della tenacia e dell'orgoglio biancoverde, è arrivato ieri sera nella penultima giornata della regular season di hockey pista. L'AFP Giovinazzo ha battuto in trasferta l'Hockey Bassano con il punteggio di 2-1.

I padroni di casa partono subito forte ma al 7', in contropiede, Clavel dalla destra fa una finta e mette una palla al centro a mezza altezza, Mezzina arriva veloce e al volo la spinge dentro per il sorprendente vantaggio AFP. Al 16' Clavel commette fallo su Montigel che reagisce in malo modo, per cui gli arbitri Fronte e Davoli decidono per un doppio cartellino blu.

Inizia la ripresa, dopo appena 14" Posito si muove dietro la porta e serve Ipinazar che fa partire un tiro che si infila sotto la traversa, poco sopra la spalla di Bovo. Al 20' altro contropiede pugliese, Clavel sterza verso il centro, finta e mette a sedere l'ex Grimalt per il definitivo 2-1.

Il Bassano in tutto il match prepara l'assedio ma la palla non entra, per merito di Bovo che abbassa la saracinesca e per la sfortuna ben rappresentata dagli otto legni colpiti. La squadra di Bertolucci perde ancora dopo il Trissino e abbandona definitivamente la corsa al primo posto.

L'AFP invece gioca prestando massima attenzione alla fase difensiva e la scelta di Marzella si rivela particolarmente azzeccata; la squadra riparte quindi in contropiede e trafigge per ben due volte la miglior difesa del campionato. Con tattica e cuore i biancoverdi vincono contro i pronostici sul parquet della seconda forza del campionato, e con il terzo successo consecutivo tornano quartultimi dopo i 3 punti conquistati sia dal Novara che dal Forte dei Marmi.

Tutto si giocherà sabato prossimo, quando i piemontesi andranno a Sarzana e avranno il destino nelle loro mani. L'AFP Giovinazzo invece conta sul sostegno di tutta la tifoseria per affrontare alle 20.45 il Grosseto al PalaPansini, sperare nella combinazione di risultati per evitare i playout e conquistare la salvezza diretta.
Risultati 25^ Giornata
CP GROSSETO 1951 - HOCKEY TRISSINO 4-11
BCC CENTROPADANA A.LODI - TEAMSERVICECAR MONZA 1-4
WHY SPORT VALDAGNO - HOCKEY SARZANA 3-2
HC FORTE DEI MARMI - INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 7-1
TR AZZURRA NOVARA - HOCKEY BREGANZE 5-1
UBROKER BASSANO - INDECO AFP GIOVINAZZO 1-2
BLUE FACTOR CASTIGLIONE - CGC VIAREGGIO 2-4

Classifica
HOCKEY TRISSINO 65
UBROKER BASSANO 60
CGC VIAREGGIO 54
WHY SPORT VALDAGNO 54
TEAMSERVICECAR MONZA 48
BCC CENTROPADANA A.LODI 47
CP GROSSETO 1951 37
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 31
HOCKEY SARZANA 28
TR AZZURRA NOVARA 23
INDECO AFP GIOVINAZZO 23
HC FORTE DEI MARMI 21
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 10
HOCKEY BREGANZE 6
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