L’AFP Giovinazzo vuol restare in A1

Un risultato insperato, frutto della tenacia e dell'orgoglio biancoverde, è arrivato ieri sera nella penultima giornata della regular season di hockey pista. L'ha battuto in trasferta l'con il punteggio diI padroni di casa partono subito forte ma al 7', in contropiede, Clavel dalla destra fa una finta e mette una palla al centro a mezza altezza,arriva veloce e al volo la spinge dentro per il sorprendente vantaggio AFP. Al 16' Clavel commette fallo su Montigel che reagisce in malo modo, per cui gli arbitri Fronte e Davoli decidono per un doppio cartellino blu.Inizia la ripresa, dopo appena 14" Posito si muove dietro la porta e serveche fa partire un tiro che si infila sotto la traversa, poco sopra la spalla di Bovo. Al 20' altro contropiede pugliese,sterza verso il centro, finta e mette a sedere l'ex Grimalt per il definitivo 2-1.Il Bassano in tutto il match prepara l'assedio ma la palla non entra, per merito di Bovo che abbassa la saracinesca e per la sfortuna ben rappresentata dagli otto legni colpiti. La squadra di Bertolucci perde ancora dopo il Trissino e abbandona definitivamente la corsa al primo posto.L'AFP invece gioca prestando massima attenzione alla fase difensiva e la scelta di Marzella si rivela particolarmente azzeccata; la squadra riparte quindi in contropiede e trafigge per ben due volte la miglior difesa del campionato. Con tattica e cuore i biancoverdi vincono contro i pronostici sul parquet della seconda forza del campionato, e con il terzo successo consecutivo tornano quartultimi dopo i 3 punti conquistati sia dal Novara che dal Forte dei Marmi.Tutto si giocherà sabato prossimo, quando i piemontesi andranno a Sarzana e avranno il destino nelle loro mani. L'AFP Giovinazzo invece conta sul sostegno di tutta la tifoseria per affrontare alle 20.45 il Grosseto al PalaPansini, sperare nella combinazione di risultati per evitare i playout e conquistare la salvezza diretta.