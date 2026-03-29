L'AFP Giovinazzo torna a sperare

Si ricomincia e a 18" dal via la pallina gira e Clavel va a segno di prima su assist di Cardoso. Al 6' scambio davanti al portiere con Clavel e gol di Mura. Un minuto dopo Clavel vede in avanti Cardoso e lo serve sfruttando la balaustra laterale, il portoghese si avvicina alla porta e va a segno con un alza e schiaccia. Passa un altro minuto, Esquibel attende che si crei un corridoio verso la porta e da fuori area gonfia la rete. All'11' Esquibel si trova a tu per tu con Bovo e riesce a beffarlo. Al 16' Mura lotta e tiene palla, si gira e la mette dentro. Escobar colpisce la traversa ma non accade più nulla.



Vince l'AFP, che mette quindi alle spalle la delusione per il WSE Trophy non conquistato in casa e torna a concentrarsi sul campionato. Con 6 punti conquistati in una settimana, la squadra di Marzella sale al quartultimo posto superando il Forte dei Marmi e aggancia il Novara a quota 20 punti. Quando mancano solo due giornate alla fine della regular season si riaccende la speranza in una salvezza diretta, senza il ricorso ai playout, che resta comunque ancora tutta da conquistare. Semplicemente non è più impossibile e quindi occorre crederci.

Seconda vittoria di fila per l'che ieri sera ha battutopochi giorni dopo il sorprendente successo sul Viareggio.Nella gara al PalaPansini per la 24esima giornata di campionato, al 6' Clavel vede dietro di sée scarica la pallina, il n. 21 si accentra, finta il tiro e sblocca il risultato. All'11' tiro dalla trequarti di Clavel, Cardoso è pronto sulla respinta ma la palla non entra e finisce ache firma il raddoppio. Al 15' contropiede di Clavel che lascia poi palla ache la mette dentro. Poco dopo dalla distanza Monticelli colpisce il palo pieno, l'azione prosegue, tiro da fuori di Maturano e tocco vincente di. Al 18' gli ospiti accorciano le distanze con una deviazione di. A 2" dal termine della prima frazione cartellino blu per Cabiddu, reo di aver dato una manata ad un avversario. Parziale all'intervallo: 4-1.