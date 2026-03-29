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Hockey

L'AFP Giovinazzo torna a sperare

I biancoverdi battono il Castiglione 8-3 e ora sono quartultimi

Giovinazzo - domenica 29 marzo 2026
Seconda vittoria di fila per l'AFP Giovinazzo, che ieri sera ha battuto 8-3 l'HC Castiglione pochi giorni dopo il sorprendente successo sul Viareggio.

Nella gara al PalaPansini per la 24esima giornata di campionato, al 6' Clavel vede dietro di sé Mura e scarica la pallina, il n. 21 si accentra, finta il tiro e sblocca il risultato. All'11' tiro dalla trequarti di Clavel, Cardoso è pronto sulla respinta ma la palla non entra e finisce a Maturano che firma il raddoppio. Al 15' contropiede di Clavel che lascia poi palla a Cardoso che la mette dentro. Poco dopo dalla distanza Monticelli colpisce il palo pieno, l'azione prosegue, tiro da fuori di Maturano e tocco vincente di Clavel. Al 18' gli ospiti accorciano le distanze con una deviazione di Lasorsa. A 2" dal termine della prima frazione cartellino blu per Cabiddu, reo di aver dato una manata ad un avversario. Parziale all'intervallo: 4-1.
Si ricomincia e a 18" dal via la pallina gira e Clavel va a segno di prima su assist di Cardoso. Al 6' scambio davanti al portiere con Clavel e gol di Mura. Un minuto dopo Clavel vede in avanti Cardoso e lo serve sfruttando la balaustra laterale, il portoghese si avvicina alla porta e va a segno con un alza e schiaccia. Passa un altro minuto, Esquibel attende che si crei un corridoio verso la porta e da fuori area gonfia la rete. All'11' Esquibel si trova a tu per tu con Bovo e riesce a beffarlo. Al 16' Mura lotta e tiene palla, si gira e la mette dentro. Escobar colpisce la traversa ma non accade più nulla.

Vince l'AFP, che mette quindi alle spalle la delusione per il WSE Trophy non conquistato in casa e torna a concentrarsi sul campionato. Con 6 punti conquistati in una settimana, la squadra di Marzella sale al quartultimo posto superando il Forte dei Marmi e aggancia il Novara a quota 20 punti. Quando mancano solo due giornate alla fine della regular season si riaccende la speranza in una salvezza diretta, senza il ricorso ai playout, che resta comunque ancora tutta da conquistare. Semplicemente non è più impossibile e quindi occorre crederci.
Risultati 24^ giornata
INDECO AFP GIOVINAZZO - BLUE FACTOR CASTIGLIONE 8-3
BCC CENTROPADANA A.LODI - HC FORTE DEI MARMI 3-1
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA - TR AZZURRA NOVARA 8-1
HOCKEY BREGANZE - WHY SPORT VALDAGNO 5-7
HOCKEY SARZANA - CP GROSSETO 1951 4-5
CGC VIAREGGIO - TEAMSERVICECAR MONZA 5-1

Classifica
UBROKER BASSANO 60
HOCKEY TRISSINO 59
CGC VIAREGGIO 51
WHY SPORT VALDAGNO 51
BCC CENTROPADANA A.LODI 47
TEAMSERVICECAR MONZA 42
CP GROSSETO 1951 37
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 31
HOCKEY SARZANA 28
TR AZZURRA NOVARA 20
INDECO AFP GIOVINAZZO 20
HC FORTE DEI MARMI 18
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 10
HOCKEY BREGANZE 6
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