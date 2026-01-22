AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
AFP Giovinazzo e Forte dei Marmi pareggiano

In Versilia l’anticipo di campionato finisce 3-3

Giovinazzo - giovedì 22 gennaio 2026
Il 16esimo turno di campionato è cominciato ieri sera con l'incontro tra il Versilia Hockey Forte e l'AFP Giovinazzo che sabato sarà impegnata nel WSE Trophy. Lo scontro salvezza resta in equilibrio e termina 3-3.

Al PalaForte Pino Marzella schiera titolari Bovo, Amato, Cardoso, Clavel e a sorpresa Maturano, che ha debuttato in Italia pochi giorni fa, al posto di Mura. Al 9' Cardoso parte sulla fascia sinistra, Maturano fa avanzare il difensore ed effettua un blocco sul secondo difensore in arrivo, così il portoghese arriva davanti a Gnata, alza la pallina e scavalca il portiere. Con quest'unica rete a referto si torna negli spogliatoi.

Al 3' della ripresa la formazione di casa pareggia: contropiede rapidissimo innescato da Bozzetto, Lopez defilato viene servito in profondità e mette la pallina al centro per Duhalde che firma il gol. Al 12' cartellino blu per Mura. Un minuto dopo Duhalde colpisce la traversa, l'azione prosegue, triangolazione larga con Bozzetto che fa un assist per il raddoppio proprio di Duhalde. Al 19' contropiede degli ospiti, Cardoso per Mezzina per il momentaneo pareggio. Il gioco riprende, pasticcio della difesa toscana, la pallina non arriva da Gnata a Raffaelli e resta lì, Cardoso è in agguato e riporta in vantaggio il Giovinazzo. Nel finale tante occasioni sprecate da ambo le parti e al penultimo minuto palla di Lopez per Ballestero Duran che si gira e punisce Bovo.

Al PalaForte finisce 3-3 e, anche se i miglioramenti non mancano, i biancoverdi non riescono ad accorciare le distanze dalla squadra di Crudeli, né riescono a portarsi almeno momentaneamente al quartultimo posto. In un calendario così fitto però non c'è tempo per pensare ma solo per tenere alta la concentrazione fino alla gara di sabato al PalaPansini, per il ritorno dei quarti di finale del WSE Trophy contro il Pully.
Classifica
UBROKER BASSANO 36
HOCKEY TRISSINO 35
BCC CENTROPADANA A.LODI 32
CGC VIAREGGIO 32
WHY SPORT VALDAGNO 29
TEAMSERVICECAR MONZA 27
CP GROSSETO 1951 24
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 22
HOCKEY SARZANA 21
HC FORTE DEI MARMI 14
TR AZZURRA NOVARA 9
INDECO AFP GIOVINAZZO 8
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7
HOCKEY BREGANZE 3
