AFP Giovinazzo e Forte dei Marmi pareggiano

Il 16esimo turno di campionato è cominciato ieri sera con l'incontro tra ile l'che sabato sarà impegnata nel WSE Trophy. Lo scontro salvezza resta in equilibrio e terminaAl PalaForte Pino Marzella schiera titolari Bovo, Amato, Cardoso, Clavel e a sorpresa Maturano, che ha debuttato in Italia pochi giorni fa, al posto di Mura. Al 9'parte sulla fascia sinistra, Maturano fa avanzare il difensore ed effettua un blocco sul secondo difensore in arrivo, così il portoghese arriva davanti a Gnata, alza la pallina e scavalca il portiere. Con quest'unica rete a referto si torna negli spogliatoi.Al 3' della ripresa la formazione di casa pareggia: contropiede rapidissimo innescato da Bozzetto, Lopez defilato viene servito in profondità e mette la pallina al centro perche firma il gol. Al 12' cartellino blu per Mura. Un minuto dopo Duhalde colpisce la traversa, l'azione prosegue, triangolazione larga con Bozzetto che fa un assist per il raddoppio proprio di. Al 19' contropiede degli ospiti, Cardoso perper il momentaneo pareggio. Il gioco riprende, pasticcio della difesa toscana, la pallina non arriva da Gnata a Raffaelli e resta lì,è in agguato e riporta in vantaggio il Giovinazzo. Nel finale tante occasioni sprecate da ambo le parti e al penultimo minuto palla di Lopez perche si gira e punisce Bovo.Al PalaForte finiscee, anche se i miglioramenti non mancano, i biancoverdi non riescono ad accorciare le distanze dalla squadra di Crudeli, né riescono a portarsi almeno momentaneamente al quartultimo posto. In un calendario così fitto però non c'è tempo per pensare ma solo per tenere alta la concentrazione fino alla gara di sabato al PalaPansini, per il ritorno dei quarti di finale del WSE Trophy contro il Pully.