AFP Giovinazzo al ritorno dei quarti di coppa

I biancoverdi ci arrivano dopo una settimana davvero intensa, iniziata con la vittoria dello scontro salvezza col Novara, che ha ridato fiducia all'ambiente, e proseguita con il pareggio nell'anticipo infrasettimanale.

Invischiati nella lotta salvezza, attualmente terzultimi in classifica, stanno cercando di prendersi le giuste soddisfazioni nella competizione europea.

Battuto il La Vendeenne negli ottavi di finale, hanno già giocato l'andata dei quarti contro gli svizzeri del Pully HRC vincendo 6-4. Alla Salle Arnold Reymond della cittadina alle porte di Losanna, Amato e compagni, scortati da una sessantina di tifosi partiti da Giovinazzo, sono stati trascinati da un poker di reti di Mura e hanno dato per lunghi tratti l'impressione di poter agevolmente controllare la gara, salvo poi abbassare la guardia e farsi riavvicinare dagli elvetici.

Per un impegno di questo livello in trasferta il risultato è ciò che più conta ma stasera, con la spinta del pubblico, l'AFP metterà certamente in mostra il suo valore e dovrà chiudere la questione qualificazione alla Final Four quanto prima.

Il sogno di approdare alla Final Four del World Skate Europe Trophy è concreto ma perché si avveri serve una serata perfetta. Al PalaPansini si gioca la gara di ritorno dei quarti di finale tra l'AFP Giovinazzo e il Pully HRC.