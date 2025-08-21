Cronaca
Versavano rifiuti liquidi sul lungomare Marina Italiana, due denunciati
I due sono stati sospesi dai militari a lavare alcuni bidoni dei rifiuti direttamente lungo la litoranea
Giovinazzo - giovedì 21 agosto 2025 15.56
Nella giornata di ieri (20.08.2025) personale militare del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Molfetta, a seguito di attività investigativa svolt a nei giorni precedenti, ha accertato e interrotto uno sversamento di rifiuti liquidi lungo la costa di Giovinazzo.
A seguito di una segnalazione da parte di alcuni bagnanti che lamentavano il riversarsi in mare dal Lungomare Marina Italiana di Giovinazzo di rifiuti liquidi e solidi urbani di ridotte dimensioni, veniva posta in essere un'attività di controllo volta ad accertare l'origine degli sversamenti e interrompere le condotte illecite.
Attraverso controlli sul territorio e mirati appostamenti, quindi, i militari riuscivano a risalire agli autori delle condotte e, nella mattinata del 20.08.2025 , individuavano il dipendente di un'attività commerciale ubicata sul lungomare mentre era intento a lavare alcuni bidoni dell'immondizia direttamente sulla strada , riversando sulla pubblica via il contenuto e tracce di rifiuti residui che da lì, attraverso una caditoia, finivano direttamente sulla prospicente scogliera.
Interrotta la condotta illegale ed effettuati i necessari accertamenti, venivano deferiti alla Procura della Repubblica di Bari due soggetti - il titolare ed il dipendente dell'attività commerciale dalla quale provenivano i rifiuti - per l'avvenuto abbandono di rifiuti.
Tra l'altro, proprio in questi giorni con il Decreto Legge n. 116/2025, sono state recentemente inasprite le sanzioni a carico sia dei privati che dei titolari di impresa che pongono in essere l'abbandono incontrollato di rifiuti, a discapito della collettività e dell'ambiente.
Le attività di controllo ambientale da parte della Guardi a Costiera, potenziate per il periodo estivo in concomitanza con la stagione balneare e l'operazione "mare e laghi sicuri", proseguiranno anche nelle prossime settimane a tutela dell'ambiente marino e costiero.
A seguito di una segnalazione da parte di alcuni bagnanti che lamentavano il riversarsi in mare dal Lungomare Marina Italiana di Giovinazzo di rifiuti liquidi e solidi urbani di ridotte dimensioni, veniva posta in essere un'attività di controllo volta ad accertare l'origine degli sversamenti e interrompere le condotte illecite.
Attraverso controlli sul territorio e mirati appostamenti, quindi, i militari riuscivano a risalire agli autori delle condotte e, nella mattinata del 20.08.2025 , individuavano il dipendente di un'attività commerciale ubicata sul lungomare mentre era intento a lavare alcuni bidoni dell'immondizia direttamente sulla strada , riversando sulla pubblica via il contenuto e tracce di rifiuti residui che da lì, attraverso una caditoia, finivano direttamente sulla prospicente scogliera.
Interrotta la condotta illegale ed effettuati i necessari accertamenti, venivano deferiti alla Procura della Repubblica di Bari due soggetti - il titolare ed il dipendente dell'attività commerciale dalla quale provenivano i rifiuti - per l'avvenuto abbandono di rifiuti.
Tra l'altro, proprio in questi giorni con il Decreto Legge n. 116/2025, sono state recentemente inasprite le sanzioni a carico sia dei privati che dei titolari di impresa che pongono in essere l'abbandono incontrollato di rifiuti, a discapito della collettività e dell'ambiente.
Le attività di controllo ambientale da parte della Guardi a Costiera, potenziate per il periodo estivo in concomitanza con la stagione balneare e l'operazione "mare e laghi sicuri", proseguiranno anche nelle prossime settimane a tutela dell'ambiente marino e costiero.