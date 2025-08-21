Versavano rifiuti liquidi sul lungomare Marina Italiana, due denunciati

Nella giornata di ieri (20.08.2025) personale militare del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Molfetta, a seguito di attività investigativa svolt a nei giorni precedenti, ha accertato e interrotto uno sversamento di rifiuti liquidi lungo la costa di Giovinazzo.A seguito di una segnalazione da parte di alcuni bagnanti che lamentavano il riversarsi in mare dal Lungomare Marina Italiana di Giovinazzo di rifiuti liquidi e solidi urbani di ridotte dimensioni, veniva posta in essere un'attività di controllo volta ad accertare l'origine degli sversamenti e interrompere le condotte illecite.Attraverso controlli sul territorio e mirati appostamenti, quindi, i militari riuscivano a risalire agli autori delle condotte e, nella mattinata del 20.08.2025 , individuavano il dipendente di un'attività commerciale ubicata sul lungomare mentre era intento a lavare alcuni bidoni dell'immondizia direttamente sulla strada , riversando sulla pubblica via il contenuto e tracce di rifiuti residui che da lì, attraverso una caditoia, finivano direttamente sulla prospicente scogliera.Interrotta la condotta illegale ed effettuati i necessari accertamenti, venivano deferiti alla Procura della Repubblica di Bari due soggetti - il titolare ed il dipendente dell'attività commerciale dalla quale provenivano i rifiuti - per l'avvenuto abbandono di rifiuti.Tra l'altro, proprio in questi giorni con il Decreto Legge n. 116/2025, sono state recentemente inasprite le sanzioni a carico sia dei privati che dei titolari di impresa che pongono in essere l'abbandono incontrollato di rifiuti, a discapito della collettività e dell'ambiente.Le attività di controllo ambientale da parte della Guardi a Costiera, potenziate per il periodo estivo in concomitanza con la stagione balneare e l'operazione "mare e laghi sicuri", proseguiranno anche nelle prossime settimane a tutela dell'ambiente marino e costiero.