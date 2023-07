Tutto il programma dell'Estate Giovinazzese 2023

Dim Estate 2023 Programma Manifesto Documento PDF

È un'estate ricca di eventi quella ormai in corso a Giovinazzo. Dopo un primo mese pieno di manifestazioni e musica, si va avanti fino al 24 settembre ancora con musica, cinema, libri, poesia, intrattenimento e promozione delle bellezze storico-artistiche della città.Il cartellone promosso dall'Amministrazione comunale e dall'Assessorato alla Cultura e al Turismovuole andare incontro a tutte le fasce d'età, dai bambini agli adulti, e attrarre sempre più visitatori visto che Giovinazzo si attesta tra le mete più gettonate di questa estate 2023.«Abbiamo puntato su un nuovo avviso per proporre un programma che contempla una ottimizzazione delle istanze a fronte della possibilità di arricchire le iniziative delle associazioni con una programmazione di questa amministrazione - dichiarano il sindacoe l'assessore alla Cultura e al Turismo,- Una formula vincente che ha portato ad un palinsesto diversificato e adatto a tutte le fasce di pubblico. Abbiamo fortemente voluto e lavorato per i due grandi eventi musicali, 'Road to Battiti' e 'Porto Rubino', che hanno aperto con grande emozione la nostra estate. Abbiamo avuto l'onore di ospitare nel nostro bellissimo porto i più grandi artisti del momento della musica italiana. La bellezza di Giovinazzo sarà ammirata su Rai e Mediaset: a cominciare dai prossimi 7 e 9 luglio, con Battiti su Italia 1, per finire alla serata di Porto Rubino sulla Rai. La nostra estate accontenterà i più piccoli, con il ritorno di un importante festival interregionale, e ancora laboratori e giochi; e poi ancora, il Cinema sotto le Stelle, che ha già visto due importanti proiezioni di cui una prima nazionale, il ritorno dei Caffè Concerto nel mese di settembre. E per finire, la poesia che trova da tempo casa nella nostra città e i tanti appuntamenti musicali e di riscoperta dei beni storico-artistici di Giovinazzo, come il dolmen e le osservazioni astronomiche. Insomma, come Amministrazione ce l'abbiamo messa tutta per rendere Giovinazzo fortemente attrattiva e gli eventi programmati sino ad ora ci hanno dato ragione: migliaia di persone sono venute a trovarci. Siamo sulla strada giusta per concorrere con le altre località turistiche della Puglia», è la loro conclusione.