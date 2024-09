Tutti gli eventi del fine settimana a Giovinazzo: la nostra guida

Si moltiplicano gli eventi culturali, religiosi, enogastronomici in una Giovinazzo che non ne vuol proprio sapere di concludere la sua bella stagione. Così anche l'autunno (per la verità caldo autunno in queste ore) offre tante possibilità di svago a residenti e visitatori.Ecco dunque la nostra guida per non perdersi nulla in questo fine settimana. Si precisa che solo alcuni eventi sono ricompresi nel cartellone comunale "Giovinazzo Estate 2024".Partenza da Cala Porto(in caso di avverse condizioni marine, evento slitta al sabato successivo)a cura di Amici del Gozzo.Dalle 19.00 alle 22.00 -- apertura straordinaria e visite guidate nelle chiese e rettorie del centro storico. In questo fine settimana aperte le rettorie di Sant'Andrea e Santa Maria di Costantinopoli. Tutte le info a questo articolo. a cura della Fondazione Museo Diocesano di Molfetta.Dalle 20.00 alle 23.00 - Sala San FeliceParrocchia Sant'Agostinoevento a cura della Confraternita di San Michele Arcangelo nell'ambito dei festeggiamenti per il Santo.Dalle 9.30 - partenza da piazzale LeichardtA seguire - Santa Messa nella Parrocchia ImmacolataVilla Comunale "Palombella"Dalle 19.30 -a cura della Pro Loco Giovinazzo ApsDalle 19.30 - partenza dal sagrato di Sant'Agostinoa cura della omonima Confraternita