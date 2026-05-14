Nuvole enormi e basse: arriva il maltempo su Giovinazzo

Grandine ad Altamura e Gravina in Puglia, piogge anche ad Andria ed Ruvo di Puglia. Grandinata anche a Polignano a Mare a sud di Bari. Ancora maltempo su tutta la Città Metropolitana e sulla provincia Bat in questo giovedì 14 maggio. Giovinazzo non fa eccezione e queste che vi proponiamo sono le foto scattate poco fa (alle 16.10 circa) dalla nostra Marzia Morva a Ponente.Nuvoloni stratiformi si addensano sul litorale mentre lampi e tuoni stanno caratterizzando la prima parte del pomeriggio. In arrivo abbondanti piogge che poi, grazie ad una ventilazione sud-occidentale, dovrebbero lasciare Giovinazzo nelle primissime ore della sera con ampie schiarite.Domani, venerdì 15 maggio, più sole che nubi, massime che sfioreranno i 24°, ma qualche annuvolamento non è escluso al pomeriggio.