Nuvoloni bassi su Ponente. <span>Foto Marzia Morva</span>
Nuvoloni bassi su Ponente. Foto Marzia Morva
Territorio

Nuvole enormi e basse: arriva il maltempo su Giovinazzo

In arrivo consistenti piogge. Grandinate sulla Murgia e nel Sud Barese all'ora di pranzo

Giovinazzo - giovedì 14 maggio 2026 16.09
Grandine ad Altamura e Gravina in Puglia, piogge anche ad Andria ed Ruvo di Puglia. Grandinata anche a Polignano a Mare a sud di Bari. Ancora maltempo su tutta la Città Metropolitana e sulla provincia Bat in questo giovedì 14 maggio. Giovinazzo non fa eccezione e queste che vi proponiamo sono le foto scattate poco fa (alle 16.10 circa) dalla nostra Marzia Morva a Ponente.

Nuvoloni stratiformi si addensano sul litorale mentre lampi e tuoni stanno caratterizzando la prima parte del pomeriggio. In arrivo abbondanti piogge che poi, grazie ad una ventilazione sud-occidentale, dovrebbero lasciare Giovinazzo nelle primissime ore della sera con ampie schiarite.
Domani, venerdì 15 maggio, più sole che nubi, massime che sfioreranno i 24°, ma qualche annuvolamento non è escluso al pomeriggio.
Nuvoloni a PonenteNuvoloni a PonenteNuvoloni a PonenteNuvoloni a PonenteNuvoloni a Ponente
  • Maltempo Giovinazzo
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