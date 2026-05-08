Quattro artiste di Giovinazzo portano le loro creazioni a Milano
Quattro artiste di Giovinazzo portano le loro creazioni a Milano
Vita di città

Quattro artiste di Giovinazzo portano le loro creazioni a Milano

La loro collaborazione ha dato vita al progetto “L’arte del Saper Fare”

Giovinazzo - venerdì 8 maggio 2026
Sono in grande fermento le quattro creative pugliesi che non vedono l'ora di tuffarsi in questa esperienza milanese che sicuramente darà loro soddisfazioni e nuovi stimoli creativi. "Cattedrali sul mare" nasce dall'esperienza e dal talento di quattro artiste giovinazzesi: Vicky Depalma, Luciana Galantino, Ilaria Lafronza e Ilia Scardigno. La loro collaborazione ha dato vita al progetto "L'arte del Saper Fare", volto a promuovere l'arte nelle sue diverse declinazioni e stili, con al centro l'amore per la Puglia e per la loro città natia, Giovinazzo.

4 realtà con 4 mestieri diversi e 4 botteghe artistiche, tutte nella stessa città: Giovinazzo, in provincia di Bari. Non si sono scelte per somiglianza ma per affinità: le accomuna la pazienza delle mani, la cura per la materia e lo stesso mare che ogni giorno le guarda lavorare. Arti diverse che si intrecciano e creano sinergie artistiche per declinare i colori della terra e del mare, della pietra, del paesaggio e delle bellezze storiche e monumentali.

Il mare e le cattedrali sono un unicum pugliese, un binomio inscindibile che ispira e induce l' artista a riprodurre con diversi materiali, stili e forme questo lampo creativo interpretato in maniera egregia e differenti dalle quattro protagoniste. La mostra "Cattedrali sul mare", in collaborazione con "Vibrazioni d'arte" si terrà allo Spazio Multiuso Seicentro, in via Savona 99, dal 16 al 24 Maggio (orario continuato 10:00-21:00)

Conosciamo meglio le artiste.

ICHNOS STUDIO SCENOGRAFIE – VICKY DEPALMA
La scenografia è passione, e la mia passione si è trasformata in un bellissimo lavoro che ogni giorno mi porta in mondi diversi e colorati. Costruire e inventare ormai fa parte di me e non riuscirei a immaginarmi diversa da quello che sono, un po' come una perenne Alice nel suo paese di meraviglie. Creare trasformando la realtà partendo dalla stessa.

EVOL CREAZIONI D'ARREDO – LUCIANA GALANTINO
Da oltre trent'anni il mio atelier è il cuore creativo dove prendo ispirazione, sperimento e realizzo creazioni d'arredo uniche per la casa. Tendaggi, lumi, coordinati tessili e complementi personalizzati: ogni pezzo nasce da un'idea, prende forma tra le mani e si arricchisce di dettagli che raccontano storie. Il mio stile si riconosce nei ricami delicati, nei fiori applicati a mano, nelle scelte cromatiche pensate per valorizzare ogni ambiente.

ARTEXISTENTIA – ILARIA LAFRONZA
Osservo dettagli da sempre, da che ne ho memoria. Ho deciso, dal 2016, di mescolare quest'attenzione scrupolosa con la pittura, dipingendo mini tele: paesaggi, ritratti, tele Mare, architetture, commissioni personalizzate. Passando dalla mia bottega mi troverai china sul tavolo, immersa in pochi centimetri di tela, senza alcuna lente d'ingrandimento.

TERRACOTTAMISTA – ILIA SCARDIGNO
Da un incontro del tutto casuale con l'argilla è nata una grande passione. La malleabilità, la versatilità e le infinite possibilità creative della ceramica incantano e allargano gli orizzonti. Ogni creazione, che sia un gioiello, un utensile o un oggetto d'arredo, racconta una storia: un'idea astratta, a volte solo un'emozione, diventa qualcosa di concreto di cui tutti possono essere fruitori.

Sicuramente ci faremo poi raccontare le emozioni, gli incontri, il dietro le quinte di questa mostra che sicuramente riserverà loro grandi opportunità, scambi creativi fra nord e il sud e racconterà un po' del nostro territorio.

Invitiamo i tanti pugliesi residenti a Milano a visitare la mostra, per respirare attraverso l' arte l' aria di casa e perché no, a portarsi un pezzettino della loro terra, attraverso un manufatto artistico che ricordi loro le loro radici e il legame con la loro terra di origine.
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