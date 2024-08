Tutti gli appuntamenti del weekend a Giovinazzo

La nostra agenda per non perdersi nulla

IL PROGRAMMA

Sono tanti gli appuntamenti che caratterizzeranno l'offerta culturale, sportiva, musicale e turistica a Giovinazzo in questo ultimo sabato di agosto e nella prima domenica di settembre. "Estate Giovinazzo 2024", cartellone varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo, va avanti anche nelle prossime settimane ed in questo weekend c'è davvero tanto da fare.Noi, come spesso capita, vi riassumiamo tutto per non perdervi nulla.Partenza da Cala PortoVisite guidate "Giovinazzo dal gozzo"a cura di Amici del GozzoCentro storico"Tesori d'Arte Sacra"Visite guidata nelle chiesette del borgo anticoa cura della Fondazione Museo DiocesanoCentro storicoLudus in Burgus - Urban Gamea cura di La plancia piena APSVia Ruggiero Messere e lungomare Esercito Italianodalle 10 - NETIUM RACEa cura di Ssd NetiumCentro Storico, piazzale Aeronautica Militare, piazza Vittorio Emanuele II, Istituto Vittorio Emanuele IIDalle 19.00 - 20 ANNI DI RES EXTENSA - Momenti di spettacolo, mostra fotografica, dj set, masterclass.a cura di Res Extensa