Estate a Giovinazzo, il programma del 14 e 15 settembre

ESTATE A GIOVINAZZO - 14 E 15 SETTEMBRE

(in caso di avverse condizioni marine, evento slitta al sabato successivo)

Continua il cartellone estivo a Giovinazzo, con tanti eventi spalmati soprattutto nel fine settimana. Tra 14 e 15 novembre spazio a gite in barca (tempo permettendo), visite guidate e tanta musica. Come sempre vi proponiamo il nostro promemoria per non perdervi nulla.Dalle 19.00 alle 22.00 - TESORI D'ARTE SACRA - apertura straordinaria e visite guidate nelle chiese e rettorie del centro storico (questo sabato visitabili la Concattedrale di Santa Maria Assunta e la sua cripta, San Lorenzo in via Gelso e Santa Maria degli Angeli nell'omonima via)a cura della Fondazione Museo Diocesano di MolfettaPiazza San SalvatoreOre 20.00 - GIOVINAZZO ROCK FESTIVALa cura di Circolo Arci TressettPartenza da Cala PortoDalle 17.30 alle 19.30 - GIOVINAZZO DAL GOZZO - Visite guidate dal marea cura di Amici del Gozzo