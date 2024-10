Estate giovinazzese, Piscitelli: «Programmazione completa e ricca»

L'hanno chiamato, il cartellone di eventi della bella stagione che ha attraversato giugno, luglio, agosto e tutto il mese di settembre. Un cartellone vario, sempre al centro delle discussioni di piazza, che però ha cercato di accontentare tutti i palati.Ne sembra convinta l'assessora alla Cultura ed al Turismo, Cristina Piscitelli, che di quel cartellone è stato di fatto la regista insieme ai suoi colleghi di Giunta ed alla Consulta.«La programmazione delle iniziative culturali e di animazione sul territorio del periodo estivo - ci ha detto - è stata completa e ricca, a mio avviso, possiamo pertanto ritenerci certamente soddisfatti. Dai grandi nomi della musica, al cinema, agli eventi che sono ormai diventati un appuntamento imperdibile per giovinazzesi e per quanti vengono a farci visita. Tra l'altro - ha continuato Piscitelli - mi piace sottolineare come si tratti di un'estate che qui da noi sembra ancora non finire, poiché abbiamo ospitato set di serie tv importanti e perché abbiamo un elevato numero di turisti che accogliamo. Voglio solo citare l'iniziativa "Tesori d'Arta Sacra", che continua a far registrare grandi numeri anche a fine estate, segno di una indiscutibile volontà dei turisti di approfondire la conoscenza del nostro patrimonio artistico e culturale. Un grazie va infine a tutti i cittadini e le cittadine, alle forze messe in campo, alle associazioni che con garbo e pazienza hanno contribuito alla buona riuscita degli eventi».