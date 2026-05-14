Omicidio Fiorentino, il Comune di Giovinazzo sarà parte civile nel processo di appello - VIDEO

Ilsi costituirà parte civile nel processo dinnanzi alla Corte d'Appello di Bari per l'omicidio diavvenuto il 3 giugno 2014. L'ente si era costituito parte civile anche in primo grado, che aveva portato alla condanna a 30 anni di reclusione per Mario Del Vecchio, Luigi Guglielmi, i fratelli Carmine e Pasquale Maisto e Piero Mesecorto. A Michele Giangaspero, che aveva invece collaborato con gli inquirenti e si era autoaccusato del delitto, furono inflitti nel giugno 2025 8 anni ed 8 mesi.L'annuncio è arrivato dal sindaco Michele Sollecito via social, in un video che proponiamo integralmente sotto il nostro scritto. Il primo cittadino ha affermato che si è trattato diSotto il nostro scritto il video integrale: