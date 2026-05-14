L'omicidio di Claudio Fiorentino avvenuto il 3 giugno 2014
L'omicidio di Claudio Fiorentino avvenuto il 3 giugno 2014
Cronaca

Omicidio Fiorentino, il Comune di Giovinazzo sarà parte civile nel processo di appello - VIDEO

L'annuncio del sindaco Michele Sollecito

Giovinazzo - giovedì 14 maggio 2026
Il Comune di Giovinazzo si costituirà parte civile nel processo dinnanzi alla Corte d'Appello di Bari per l'omicidio di Claudio Fiorentino, avvenuto il 3 giugno 2014. L'ente si era costituito parte civile anche in primo grado, che aveva portato alla condanna a 30 anni di reclusione per Mario Del Vecchio, Luigi Guglielmi, i fratelli Carmine e Pasquale Maisto e Piero Mesecorto. A Michele Giangaspero, che aveva invece collaborato con gli inquirenti e si era autoaccusato del delitto, furono inflitti nel giugno 2025 8 anni ed 8 mesi.

L'annuncio è arrivato dal sindaco Michele Sollecito via social, in un video che proponiamo integralmente sotto il nostro scritto. Il primo cittadino ha affermato che si è trattato di «un omicidio di mafia, un fatto inquietante, che ha dimostrato la faida in atto tra il clan Di Cosola ed il clan Capriati».
Sotto il nostro scritto il video integrale:




  • Claudio Fiorentino
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