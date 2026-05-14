Contrasto alla proliferazione di blatte, l’ordinanza del sindaco Sollecito inchioda anche i privati

Se le opere di sanificazione da parte del Comune e dell'Acquedotto Pugliese non vengono supportate da analoghe buone pratiche dei privati cittadini, ogni azione di contrasto sarà vanificata.Pertanto, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha emesso un'ordinanza con la quale dispone l'obbligo agli amministratori dei singoli condomìni e ai proprietari delle singole abitazioni private di provvedere aglirilasciata da ditta specializzata, ovvero una dichiarazione attestante l'assenza di colonie di blatte, fermo restando che l'Amministrazione si riserva di effettuare, anche a campione, verifiche e controlli sull'effettiva esecuzione degli interventi e sulla veridicità della documentazione prodotta.LaAl contempo, come di consueto, il Comune provvederà ad assicurare interventi di deblattizzazione nelle caditoie stradali pertinenti la rete di raccolta delle acque pluviali, la cosiddetta. Intanto, nelle prossime settimane, l'Acquedotto Pugliese provvederà all'esecuzione degli interventi di controllo, pulizia, lavaggio e sanificazione delle reti di fogna nera all'interno degli abitati di Giovinazzo.Lunedì 11 maggio è stato già effettuato il primo intervento.