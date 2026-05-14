Attualità
Contrasto alla proliferazione di blatte, l’ordinanza del sindaco Sollecito inchioda anche i privati
Lunedì scorso, 11 maggio, le prime operazioni comunali. Ma occhio a non fare ciascuno la propria parte
Giovinazzo - giovedì 14 maggio 2026
Se le opere di sanificazione da parte del Comune e dell'Acquedotto Pugliese non vengono supportate da analoghe buone pratiche dei privati cittadini, ogni azione di contrasto sarà vanificata.
Pertanto, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha emesso un'ordinanza con la quale dispone l'obbligo agli amministratori dei singoli condomìni e ai proprietari delle singole abitazioni private di provvedere agli interventi di deblattizzazione e di produrre, su richiesta dell' Amministrazione, idonea certificazione attestante l'avvenuta esecuzione degli stessi, rilasciata da ditta specializzata, ovvero una dichiarazione attestante l'assenza di colonie di blatte, fermo restando che l'Amministrazione si riserva di effettuare, anche a campione, verifiche e controlli sull'effettiva esecuzione degli interventi e sulla veridicità della documentazione prodotta.
La mancata esibizione della suddetta documentazione, nonché l'inosservanza degli obblighi prescritti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento a tutela della salute pubblica.
Al contempo, come di consueto, il Comune provvederà ad assicurare interventi di deblattizzazione nelle caditoie stradali pertinenti la rete di raccolta delle acque pluviali, la cosiddetta. Intanto, nelle prossime settimane, l'Acquedotto Pugliese provvederà all'esecuzione degli interventi di controllo, pulizia, lavaggio e sanificazione delle reti di fogna nera all'interno degli abitati di Giovinazzo.
Lunedì 11 maggio è stato già effettuato il primo intervento.
Pertanto, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha emesso un'ordinanza con la quale dispone l'obbligo agli amministratori dei singoli condomìni e ai proprietari delle singole abitazioni private di provvedere agli interventi di deblattizzazione e di produrre, su richiesta dell' Amministrazione, idonea certificazione attestante l'avvenuta esecuzione degli stessi, rilasciata da ditta specializzata, ovvero una dichiarazione attestante l'assenza di colonie di blatte, fermo restando che l'Amministrazione si riserva di effettuare, anche a campione, verifiche e controlli sull'effettiva esecuzione degli interventi e sulla veridicità della documentazione prodotta.
La mancata esibizione della suddetta documentazione, nonché l'inosservanza degli obblighi prescritti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento a tutela della salute pubblica.
Al contempo, come di consueto, il Comune provvederà ad assicurare interventi di deblattizzazione nelle caditoie stradali pertinenti la rete di raccolta delle acque pluviali, la cosiddetta. Intanto, nelle prossime settimane, l'Acquedotto Pugliese provvederà all'esecuzione degli interventi di controllo, pulizia, lavaggio e sanificazione delle reti di fogna nera all'interno degli abitati di Giovinazzo.
Lunedì 11 maggio è stato già effettuato il primo intervento.