Estate Giovinazzo 2024, tutti gli appuntamenti di settembre

È stato reso noto nelle scorse ore il cartellone di eventi del mese di settembre per "Estate Giovinazzo 2024" varato dall'Assessorato alla Cultura e Turismo guidato da Cristina Piscitelli. La bella stagione prosegue sino agli inizi dell'autunno, con un programma fitto soprattutto nei fine settimana. Tra sport, danza, musica e visite guidate ce n'è davvero per tutti i gusti.Ex Palazzo del Capitanoore 19 - GIOCA SANO - Serate di gioco e intrattenimento ludico culturale una domenicapiazze cittadineGIOCHINATIUM - Giochi in piazzaa cura de La plancia piena ApsVia Ruggiero Messere e lungomare Esercito Italianodalle 10 - NETIUM RACEa cura di Ssd NetiumCentro Storico, piazzale Aeronautica Militare, piazza Vittorio Emanuele II, Istituto Vittorio Emanuele IIDalle 19.00 - 20 ANNI DI RES EXTENSA - Momenti di spettacolo, mostra fotografica, dj set, masterclass.a cura di Res ExtensaDalle 19.00 alle 22.00 - TESORI D'ARTE SACRA - apertura straordinaria e visite guidate nelle chiese e rettorie del centro storicoa cura della Fondazione Museo Diocesano di MolfettaPiazza San SalvatoreOre 20.00 - GIOVINAZZO ROCK FESTIVALa cura di Circolo Arci TressettPartenza da Cala PortoDalle 17.30 alle 19.30 - GIOVINAZZO DAL GOZZO - Visite guidate dal mare(in caso di avverse condizioni marine, evento slitta al sabato successivo)a cura di Amici del GozzoVedetta sul Mediterraneo - via Marco PoloOre 18.30 - GRAN GALÀ DEI PORTI PUGLIESI -25 ANNI DELLA VEDETTA SUL MEDITERRANEO - Talk e performance artistichea cura di Ass. Vedetta sul MediterraneoVilla Comunale "Palombella"Dalle 19.30 - TERZA SAGRA DELLA PIZZELLAa cura della Pro Loco Giovinazzo Aps