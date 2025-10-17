Tavolo di confronto sicurezza campagne
Attualità

Tutela raccolti e controlli sull'olio, task force a Giovinazzo

Tavolo di confronto tra assessore Rucci, Polizia Locale e le Guardie Campestri

Giovinazzo - venerdì 17 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Potenziare il controllo e tutelare gli olivicoltori. Con questi intenti si è tenuto, a Palazzo di Città, un tavolo di confronto, svoltosi mercoledì 15 ottobre, avente come tema la sicurezza nell'agro di Giovinazzo al quale hanno preso parte l'assessore alla Polizia Locale, Savino Alberto Rucci, il vice comandante della Polizia Locale, Alessia Siciliani, l'ispettore superiore, Nicola Lorusso, il presidente del consorzio di Giovinazzo e della Federazione Consorzi Guardie Campestri di Puglia, Leo Magarelli, ed il capitano Alessandro Magarelli, comandante del consorzio di Giovinazzo.

La riunione è stata organizzata in via preventiva in vista dell'inizio della campagna olivicola, per pianificare in maniera coordinata le attività di vigilanza e rafforzare la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nella sicurezza dell'agro.
Durante l'incontro si è decisa una maggiore cooperazione tra Polizia Locale e Consorzio Guardie Campestri volta ad ottimizzare il servizio di controllo sul territorio in concomitanza con l'avvio della campagna olivicola.

L'obiettivo è garantire una maggiore tutela delle aziende agricole e delle produzioni locali. Verranno inoltre predisposti posti di controllo negli snodi importanti. Ma in particolare quest'anno verranno effettuati controlli documentali anche all'interno dei frantoi per individuare eventuali acquisizioni di olive di dubbia provenienza.

«Non vogliamo farci cogliere impreparati – ha dichiarato a margine dell'incontro l'assessore alla Polizia Locale, Savino Alberto Rucci L'obiettivo è garantire una presenza costante e attenta sul territorio a tutela del lavoro degli agricoltori e, più in generale, della nostra comunità».
