Maxi colmatura delle buche stradali a Giovinazzo - LE FOTO

Rucci: «Interventi sul 90% di quelle mappate». Depalo: «Lavoro costante di monitoraggio dei nostri uffici»

Giovinazzo - venerdì 13 marzo 2026
Nella giornata di giovedì 12 marzo sono state colmate ben 54 buche stradali a Giovinazzo, grazie all'intervento comunale anche là dove il dissesto della sede stradale era dovuto a lavori eseguiti da altri Enti. Un lavoro di mappatura lungo, segnato anche dalle ripetute segnalazioni della nostra testata e dei cittadini.

«Abbiamo eseguito - ci ha spiegato l'assessore alla viabilità e Polizia Locale, Savino Alberto Rucci - 54 colmature che hanno sanato i problemi del 90% circa delle buche da noi mappate nella centro urbano. Ci siamo spinti sulla ex strada statale 16 quasi al confine con Molfetta per l'intervento più lontano dal centro cittadino. Con la fine dell'inverno - ha continuato - stiamo avviando il giro di verifica e sistemazione delle buche stradali sul territorio.
Naturalmente non è possibile sistemare tutte le situazioni con un unico intervento - è la sottolineatura -, ma procederemo progressivamente dando priorità alle situazioni più critiche per la sicurezza e la circolazione stradale. L'obiettivo è ripristinare gradualmente le condizioni migliori delle nostre strade, intervenendo man mano nelle diverse zone del territorio. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la pazienza: c'è chi si ferma per segnalare buche, chi si ferma per ringraziarci. È davvero un grande onore per me servire da amministratore la nostra città», ha concluso Rucci.

Gli ha fatto eco l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo: «Stiamo lavorando in queste ore per il nuovo asfalto su via XX Settembre e sulle traverse - ha spiegato - ed il maxi intervento di colmatura delle buche stradali è figlio di un monitoraggio costante dei nostri uffici, che va al di là delle semplici segnalazioni o delle invettive via social. Siamo a buon punto, ma siamo consapevoli che c'è molto da fare anche per la parte rurale e, laddove i fondi vengano reperiti, interverremo ulteriormente nei mesi a venire. Vorrei tuttavia - ha concluso Depalo - fare un appello ai cittadini: non limitatevi a segnalare sui social network o alle testate giornalistiche, che fanno il loro sacrosanto lavoro di informazione. Sovente qualcuno si ferma a quello. Venite a segnalare a Palazzo di Città, formalizzate questo atto che stimola noi amministratori e gli uffici a fare sempre meglio. Uffici che ovviamente ringrazio per la consueta disponibilità».
