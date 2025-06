Trattativa metalmeccanici, Consiglio comunale boccia mozione solidarietà

Il consigliere comunale di Sinistra Italiana Giovinazzo, in queste ultime ore ha reso pubbliche alcune sue riflessioni dopo il voto contrario dell'Aula "Pignatelli" alla sua mozione affinché la massima assise giovinazzese fornisse solidarietà ai lavoratori di FIOM, FIMe UILM impegnati nella estenuante lotta delper il rinnovo del contratto collettivo nazionale.Depalo ha quindi difeso la sua posizione e rilanciato. Questa è la sua nota completa.«No, no, non stavo pregando in Consiglio. Semplicemente, quella che vedete è la mia espressione subito dopo aver ascoltato le parole del sindaco: un misto di incredulità e rassegnazione. Pur riconoscendo che i salari sono fermi e che il potere d'acquisto è crollato, il sindaco e la sua maggioranza hanno scelto di votare contro una mozione che chiedeva dignità per i lavoratori. Una posizione pavida e di comodo: si riconosce il problema, ma si alzano le mani. Eppure, è proprio dai comuni, dalle istituzioni più vicine ai cittadini, che devono partire le battaglie sindacali e sociali. Solo così possono arrivare in alto, fino al governo. Voltarsi dall'altra parte, invece, significa rinunciare al proprio ruolo politico e istituzionale. Proprio quando servirebbe più coraggio».