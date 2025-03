Camporeale delegato metropolitano all'edilizia scolastica: le congratulazioni di Nando Depalo

In una nota si sottolinea l'importanza della nomina ricevuta dal consigliere comunale del PD e di quella di Francesca Bottalico in chiave IVE

L'edilizia scolastica è senza dubbio uno dei settori più rilevanti nelle competenze della Città Metropolitana. Il decreto con cui il sindaco Vito Leccese ha nominato Gianni Camporeale delegato è un atto accolto con favore da tutto l'ambiente politico giovinazzese, in particolar modo dal centrosinistra.A confermarlo è arrivato il messaggio del consigliere comunale di Sinistra Italiana, Nando Depalo: «I miei più sinceri complimenti a Gianni Camporeale per la prestigiosa delega all'edilizia scolastica nella Città Metropolitana di Bari. Un incarico di grande responsabilità, fondamentale per migliorare le scuole e il futuro dei nostri territori - è stata la sottolineatura dell'esponente di Sinistra Italiana - . Le mie congratulazioni anche aa cui è stata affidata la delega alla promozione socio-culturale, al turismo e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, alla quale offro fin da subito la mia disponibilità per collaborare insieme nella prospettiva di una nuova valorizzazione dell'Istituto Vittorio Emanuele II.e avviare una riqualificazione capace di diventare un volano per tutta Giovinazzo».