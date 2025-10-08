Nando Depalo
Politica

Nando Depalo rinuncia alla candidatura alle elezioni regionali

Il consigliere comunale spiega la sua posizione

Giovinazzo - mercoledì 8 ottobre 2025 10.52
Nando Depalo, consigliere comunale di Sinistra Italiana, non sarà candidato alle prossime elezioni regionali.
A confermarlo è lo stesso Depalo in una nota: «A volte - scrive - fare un passo indietro è la scelta più onesta e più difficile.
Negli ultimi mesi ho riflettuto molto sulla possibilità di candidarmi alle prossime elezioni regionali. Ci ho creduto, mi sono preparato, ho immaginato un percorso possibile. Ma oggi, con la stessa sincerità con cui avevo iniziato, sento che non è il mio tempo. Una candidatura regionale richiede energie, disponibilità e soprattutto un contesto politico che favorisca una vera partita. In questa fase, sono state fatte scelte diverse, legittime, ma che hanno preso un'altra direzione. È giusto prenderne atto, senza rancori, ma con realismo e rispetto. Meglio allora fare un passo indietro e tornare nelle retrovie. Per questo - ha concluso Depalo - ho scelto di fermarmi qui, prima che la corsa cominci, e tornare a lavorare dove posso essere davvero utile: nella mia comunità, nel mio ruolo di consigliere comunale di Giovinazzo, al fianco di chi ogni giorno tiene viva la sinistra, anche quando è più faticoso».

Una decisione che riflette la necessità di continuare il suo percorso in seno all'assise comunale per portare ad una rinascita reale del centrosinistra a Giovinazzo.
