Fuochi di Sant'Antonio Abate, il consigliere Depalo (SI) contento per l'attenzione ai disabili

«Questa festa diporta con sé una piacevole sorpresa. Per la prima volta, in piazza, l'accessibilità per le persone con disabilità non è un dettaglio, ma una scelta precisa. Vedo finalmente: un'area rialzata rispetto al resto della piazza, accessibile tramite una rampa con il giusto declivio e, soprattutto, delimitata, pensata davvero per consentire di partecipare, vedere, esserci. Non è un gesto simbolico: è il riconoscimento di un diritto. Perché la partecipazione è di tutte e di tutti».Così un paio di giorni fa scriveva sui suoi canali social ufficiali il consigliere comunale di Sinistra Italiana,La sua onestà intellettuale e le sue battaglie per i diritti di tutte e tutti lo avevano portato a rimarcare un aspetto annunciato dagli organizzatori di, ma che finalmente ha visto una piena realizzazione. Una novità anche i percorsi possibili per le persone con disabilità che rincuora.«È questo il livello di attenzione che serve sempre - rimarca Depalo -, ogni giorno e per tutti gli eventi. Mi auguro che questa scelta diventi prassi in tutte le manifestazioni giovinazzesi e che non si torni più indietro. Complimenti agli organizzatori per una scelta giusta, concreta e rispettosa. Ora avanti così. Sempre».