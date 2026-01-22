Palco per disabili
Politica

Fuochi di Sant'Antonio Abate, il consigliere Depalo (SI) contento per l'attenzione ai disabili

Nota dell'esponente delle opposizioni che dribbla ogni polemica pre-evento e loda l'impegno degli organizzatori

Giovinazzo - giovedì 22 gennaio 2026
«Questa festa di Sant'Antonio Abate porta con sé una piacevole sorpresa. Per la prima volta, in piazza, l'accessibilità per le persone con disabilità non è un dettaglio, ma una scelta precisa. Vedo finalmente un'area disabili allestita come la normativa prevede: un'area rialzata rispetto al resto della piazza, accessibile tramite una rampa con il giusto declivio e, soprattutto, delimitata, pensata davvero per consentire di partecipare, vedere, esserci. Non è un gesto simbolico: è il riconoscimento di un diritto. Perché la partecipazione è di tutte e di tutti».

Così un paio di giorni fa scriveva sui suoi canali social ufficiali il consigliere comunale di Sinistra Italiana, Nando Depalo. La sua onestà intellettuale e le sue battaglie per i diritti di tutte e tutti lo avevano portato a rimarcare un aspetto annunciato dagli organizzatori di Jobra Cooperativa, ma che finalmente ha visto una piena realizzazione. Una novità anche i percorsi possibili per le persone con disabilità che rincuora.

«È questo il livello di attenzione che serve sempre - rimarca Depalo -, ogni giorno e per tutti gli eventi. Mi auguro che questa scelta diventi prassi in tutte le manifestazioni giovinazzesi e che non si torni più indietro. Complimenti agli organizzatori per una scelta giusta, concreta e rispettosa. Ora avanti così. Sempre».
  • Nando Depalo
  • disabili
  • Fuochi di Sant'Antonio Abate
