Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Telecomunicazioni, Alleanza Verdi-Sinistra presenta interrogazione

Di seguito la nota del consiglieredi Sinistra Italiana Giovinazzo sull'interrogazione parlamentare presentata a quattro mani grazie all'on. Elisabetta Piccolomini. Una interrogazione che intende mettere in luce una questione di fondamentale importanza per i lavoratori e le lavoratrici del settore telecomunicazioni: l'abbandono del contratto collettivo nazionale da parte di Assocontact.«Oggi, con un lavoro a quattro mani, abbiamo scritto e presentato insieme all'onorevole Elisabetta Piccolotti, parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, un'interrogazione ai Ministri del Lavoro e delle Imprese per fare luce su una questione cruciale: il recente abbandono, da parte di Assocontact, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Telecomunicazioni, che ha da sempre rappresentato un pilastro per i diritti di migliaia di lavoratori e lavoratrici del settore dei call center.Senza un contratto collettivo che tuteli salari, condizioni di lavoro e sicurezza, i lavoratori rischiano di perdere garanzie essenziali, mentre il settore potrebbe andare incontro a una maggiore precarietà e a condizioni contrattuali peggiorative.Per questo abbiamo chiesto ai Ministri di intervenire, per garantire che le condizioni di lavoro nel settore dei call center non subiscano un regresso, ma siano rispettose della dignità e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.Con la nostra interrogazione vogliamo assicurare che nessuno venga lasciato indietro. Le istituzioni devono rispondere: è il momento di difendere i diritti di chi, spesso in condizioni già difficili, contribuisce al funzionamento di servizi essenziali per tutti noi»