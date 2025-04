Missione in Palestina, Depalo ringrazia Bavaro

«Con il coraggio di chi non si volta dall'altra parte: grazie Nico!».Inizia così una lettera aperta pubblicata nelle scorse ore dal consigliere comunale di Sinistra Italiana,ed indirizzata al suo amico e compagno di molte battaglie politiche,segretario regionalepartito alla volta della Palestina per verificare le condizioni in cui versa la popolazione locale da ormai due anni dopo i bombardamenti e le incursioni israeliani seguita ai fatti del 7 ottobre 2023.«In un tempo in cui la verità è spesso oscurata e le voci scomode vengono silenziate, il viaggio di Nico Bavaro in Palestina rappresenta un atto di straordinario coraggio e coerenza politica - scrive Depalo -. Nico ha preso parte a una delegazione ufficiale di Alleanza Verdi-Sinistra, insieme a Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e ad altri onorevoli e senatori di AVS, per portare solidarietà concreta e ascoltare chi vive quotidianamente sotto occupazione e oppressione. Come compagno di partito e amico - aggiunge Depalo -, ringrazio Nico e tutta la delegazione di AVS: la loro presenza rafforza il nostro impegno quotidiano per un mondo più giusto e solidale».La delegazione ha visitato anche le famiglie degli ostaggi in mano ad Hamas e l'auspicio è che la presenza di parlamentari italiani possa produrre frutti, sebbene appare chiaro che il governo israeliano non abbia alcuna intenzione di fermare la sua azione sino a quando Hamas non verrà definitivamente annientata. Hamas che è certamente uno dei principali problemi dei palestinesi, che tuttavia subiscono l'indifferenza del mondo occidentale e soprattutto di una fetta consistente del mondo arabo, silente davanti a quanto sta accadendo soprattutto a Gaza.