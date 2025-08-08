Stallo disabili
Stallo disabili
Attualità

Festa patronale, dieci stalli per disabili in corso Principe Amedeo

L'iniziativa comunale su spinta dell'Associazione Mutilati ed Invalidi del Lavoro

Giovinazzo - venerdì 8 agosto 2025 Comunicato Stampa
In occasione della Festa Patronale della Madonna di Corsignano, il Comune di Giovinazzo ha disposto, con ordinanza n. 113/P.L. del 29 luglio 2025, l'istituzione temporanea di dieci stalli di sosta riservati alle persone con disabilità in Corso Principe Amedeo. La misura sarà valida dal 14 al 20 agosto 2025, periodo in cui gran parte dell'area di Piazza Vittorio Emanuele II sarà interdetta al traffico per motivi di sicurezza pubblica.

Il provvedimento nasce da una sollecitazione dell'Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro, guidata dal presidente Cosmo Damiano Stufano, che ha evidenziato la necessità di garantire l'accesso alle manifestazioni religiose e civili anche alle persone con mobilità ridotta, a fronte della temporanea soppressione di cinque stalli riservati nella zona centrale.
L'iniziativa ha trovato ascolto nell'ambito della III Commissione consiliare, alla presenza del consigliere comunale Nando Depalo, che ha sostenuto la proposta in sinergia con l'assessorato alla Polizia Locale e il Comando di via Cappuccini.

«Ringrazio la III Commissione per il lavoro svolto – ha dichiarato il consigliere Nando Depalo – e rivolgo un sentito grazie all'assessore Alfonso Arbore e al comandante della Polizia Locale Vito Bovino per aver accolto con prontezza la richiesta, lavorando al fine di offrire una risposta concreta a un'esigenza di inclusione e rispetto. Un plauso particolare va all'Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro e all'associazione ANFFAS, rappresentata da Michele Lasorsa, per il loro impegno costante, attenzione e sensibilità nei confronti delle persone con disabilità».

L'iniziativa rappresenta un segnale importante di attenzione e rispetto verso i cittadini con mobilità ridotta, permettendo loro di accedere più agevolmente alle manifestazioni religiose e civili previste durante uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità.
  • Cosmo Damiano Stufano
  • Nando Depalo
  • Festa Patronale Maria SS di Corsignano
  • disabili
  • Assessorato Polizia Locale
  • Associazione Mutilati ed Invalidi del Lavoro Giovinazzo
